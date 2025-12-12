Βρετανία: Χριστουγεννιάτικες απεργίες και ρεκόρ κρουσμάτων υπεργρίπης απειλούν το NHS

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας καλεί τους γιατρούς ειδικότητας να δεχτούν την πρόταση της κυβέρνησης για τις αυξήσεις μισθών, εν μέσω πίεσης του NHS από την υπεργρίπη.

Ο Γουές Στρίτινγκ, προειδοποίησε τους γιατρούς ειδικότητας ότι οι απεργίες τα Χριστούγεννα σε συνδυασμό με την αύξηση των κρουσμάτων υπεργρίπης θα μπορούσαν να γίνουν «το κρίσιμο κομμάτι Jenga» που θα καταρρίψει το NHS.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τόνισε ότι το NHS αντιμετωπίζει μια «πρόκληση χωρίς προηγούμενο από την πανδημία» και κάλεσε τους γιατρούς να δεχτούν την προσφορά της κυβέρνησης και να τερματίσουν τις απεργιακές τους ενέργειες.

«Όλη η ομάδα του NHS δουλεύει ασταμάτητα για να κρατήσει το σύστημα σε λειτουργία. Αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Οι απεργίες τα Χριστούγεννα θα μπορούσαν να είναι το κομμάτι Jenga που καταρρίπτει τον πύργο. Γι’ αυτό απευθύνομαι απευθείας στους γιατρούς ειδικότητας να αποδεχτούν την προσφορά της κυβέρνησης», σημείωσε.

Στοιχεία του NHS που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι τα κρούσματα υπεργρίπης βρίσκονται σε ρεκόρ για την εποχή, αυξημένα κατά 55% μέσα σε μια εβδομάδα, με μέσο όρο 2.660 ασθενών καθημερινά στα νοσοκομεία την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Γουές Στρίτινγκ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των ασθενών θα μπορούσε να τριπλασιαστεί μέχρι την κορύφωση της γρίπης, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες στα νοσοκομεία «απαράδεκτες».

Ωστόσο ο Δρ Chris Streather, περιφερειακός ιατρικός διευθυντής του NHS Αγγλίας, δήλωσε ότι αν και η πίεση από τη γρίπη είναι σημαντική, δεν συγκρίνεται με την κλίμακα της πανδημίας COVID-19. «Το NHS αντέχει προς το παρόν. Τα κρούσματα γρίπης συνεχίζουν να αυξάνονται», σημείωσε, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία είναι καλύτερα προετοιμασμένα για μεγάλες εξάρσεις αναπνευστικών ιών.

Το NHS έχει σήμερα περίπου 2.500 ασθενείς με υπεργρίπη στα νοσοκομεία, αριθμός που αντιστοιχεί σε τρία μεγάλα νοσοκομεία γεμάτα ασθενείς.

Με πληροφορίες από BBC