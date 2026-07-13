Βρετανία: Χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση τους «Φρουρούς της Επανάστασης» του Ιράν

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τις νέες της εξουσίες για να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ταχεία ψήφιση του νομοσχεδίου περί «Εθνικής Ασφάλειας», όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έπειτα από μια σειρά επιθέσεων εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία.

Αξίζει να τονιστεί πως η, μέχρι πρότινος, νομοθεσία επέτρεπε την απαγόρευση μόνο τρομοκρατικών οργανώσεων και όχι οργανώσεων που υποστηρίζονται από ξένα κράτη.

BREAKING: The UK government has announced that it is using its new powers to proscribe Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organisationhttps://t.co/aX8QkafamP



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/Dn5THjfuhk — Sky News (@SkyNews) July 13, 2026

Βρετανία: Τι προβλέπεται με τη νέα πολιτική για τους Φρουρούς της Επανάστασης

Σύμφωνα με το Sky News, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα να καλεί κάποιος σε υποστήριξη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ή να εκφράζει δημόσια απόψεις υπέρ του, να συνδράμει το σώμα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο ή να προβαίνει σε ενέργειες που το ενισχύουν ουσιαστικά και να αποδέχεται ή να διατηρεί οποιοδήποτε υλικό όφελος παρέχεται από ή για λογαριασμό του IRGC.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, να διαταράξει τη δράση όσων προωθούν τα συμφέροντα και τους στόχους οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως απαγορευμένες.

Η παραβίαση του νόμου επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών ή χρηματικό πρόστιμο.

🚨 BREAKING: The UK Government has proscribed the IRGC as a terrorist organisation under the new National Security Act — Politics UK (@PolitlcsUK) July 13, 2026

Νεκροί στο Ιράν από πλήγματα των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα στην πόλη Αμπαντάν.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, είχε αναφέρει ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 13:45 τοπική ώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εκρήξεις στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ όλες οι στρατιωτικές μονάδες έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν ύποπτα συντρίμμια και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις «δόλιες», προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε «προκεχωρημένη κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας».

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, καταστράφηκε το κέντρο διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών του αμερικανικού στρατού στη βάση Σεΐχ Ίσα στο Μπαχρέιν.

Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι, κατά τη δεύτερη φάση της επιχείρησης, στοχοποίησε κέντρα συντήρησης και επισκευής ελικοπτέρων, καθώς και υπόστεγο αεροσκαφών P-8 στην ίδια βάση.

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της επιχείρησης, εξαπέλυσε πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπα Χασάν στην Ιορδανία.

Με πληροφορίες από Sky News