Βρετανία: H αντιτρομοκρατική αστυνομία αναλαμβάνει την έρευνα για τον θάνατο της Ann Widdecombe

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία έχει πλέον αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο της πρώην βουλεύτριας και εκπροσώπου του κόμματος «Reform», Ann Widdecombe, με βάση «νέες πληροφορίες και στοιχεία».

Η σορός της Widdecombe βρέθηκε με σοβαρά τραύματα στο σπίτι της στο Χέιτορ του Ντέβον, στις 11:40 π.μ. την Πέμπτη, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Τη Δευτέρα, η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία Νοτιοανατολικής Αγγλίας (CTPSE) ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πλέον την έρευνα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ανατροπή της κατάστασης, αφού η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης είχε αρχικά δηλώσει ότι οι αντιτρομοκρατικοί εταίροι είχαν εξετάσει την υπόθεση και είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Ann Widdecombe

Σε δήλωση της, η CTPSE ανέφερε: «Νέες πληροφορίες και στοιχεία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια μιας δυναμικής και πολύπλοκης έρευνας, και ως αποτέλεσμα η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία της Νοτιοανατολικής Αγγλίας αναλαμβάνει πλέον την έρευνα».

Ένας 28χρονος Βρετανός από το Ρόθεραμ του Νότιου Γιορκσάιρ συνελήφθη το Σάββατο ως ύποπτος για φόνο. Έκτοτε κατηγορήθηκε εκ νέου ως ύποπτος για διάπραξη, προετοιμασία ή υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Ο επικεφαλής της εθνικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Λόρενς Τέιλορ, δήλωσε: «Με βάση την πρόοδο που σημείωσαν οι συνάδελφοί μας στην αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, διαθέτουμε πλέον νέες πληροφορίες και στοιχεία, γεγονός που σημαίνει ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία έχει πλέον αναλάβει την ηγεσία της έρευνας».

«Ακολουθούμε πολλαπλές γραμμές έρευνας για να διαπιστώσουμε το κίνητρο αυτής της επίθεσης. Προτεραιότητά μας είναι η ταχεία πρόοδος αυτής της έρευνας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν κάποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να την κοινοποιήσει στην αστυνομία».

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων για την υπόθεση αργότερα τη Δευτέρα. Ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση.

«Με βάση νέες πληροφορίες και στοιχεία, η αντιτρομοκρατική αστυνομία έχει πλέον αναλάβει την ηγεσία της έρευνας για τη φρικτή δολοφονία της Ann Widdecombe», είπε. «Η αστυνομία διερευνά πολλαπλές κατευθύνσεις για να διαπιστώσει το κίνητρο αυτής της επίθεσης.

«Θα ενημερώσω περαιτέρω τη Βουλή σήμερα το απόγευμα. Οι σκέψεις μου σήμερα παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους της, καθώς και με όλους όσους την αγαπούσαν».

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης συνέλαβε την Παρασκευή έναν 26χρονο άνδρα από το Νιούτον Άμποτ του Ντέβον, αλλά αργότερα τον άφησε ελεύθερο και δήλωσε ότι δεν είχε πλέον σχέση με την έρευνα.

Με πληροφορίες από Guardian