Βρετανία: Γυναίκα σκότωσε και διαμέλισε τη σύντροφό της – Την είχε θάψει σε κήπο

Μια Πολωνή μητέρα που βρέθηκε θαμμένη σε έναν κήπο, στη Μεγάλη Βρετανία, μετά από σχεδόν 15 χρόνια που αγνοούνταν, είχε δολοφονηθεί, διαμελιστεί και τοποθετηθεί σε σακούλες σκουπιδιών από τη σύντροφό της, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Στους ενόρκους αναφέρθηκε ότι η Άννα Ποντεντβόρνα, 40 ετών, προσπάθησε να καλύψει τη δολοφονία της Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα με μια σειρά «σκόπιμων, υπολογισμένων, φρικιαστικών και χρονοβόρων πράξεων» μετά την ανθρωποκτονία το 2010.

Η σχέση των δύο γυναικών

Η Ποντεντβόρνα, η οποία σύμφωνα με το δικαστήριο είχε μια «θυελλώδη και ταραχώδη» σχέση με την Ζαμπλότσκα, κατηγορείται για φόνο μεταξύ 27 Αυγούστου και 1 Οκτωβρίου 2010, παρεμπόδιση νόμιμης ταφής και παραβίαση της δικαιοσύνης μεταξύ 27 Αυγούστου 2010 και 2 Ιουνίου 2025.

Η κατηγορουμένη, από την οδό Μπόγιερ στο Ντέρμπι, βρέθηκε στο εδώλιο, καθώς ο εισαγγελέας Γκόρντον Άσπντεν ΚΣ άνοιξε την υπόθεση εναντίον της στο Crown Court, την Πέμπτη.

Ο Άσπντεν είπε στους ενόρκους ότι η Ζαμπλότσκα, η οποία ήταν 30 ετών κατά τη στιγμή του «βίαιου θανάτου» της, είχε μεγαλώσει στη βορειοδυτική Πολωνία.

Δυστυχώς, ο γάμος της Ιζαμπέλα με τον σύζυγό της δεν κράτησε, χώρισαν και σύντομα μετά η Ιζαμπέλα ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη, Άννα Ποντεντβόρνα».

Η επιτροπή έμαθε ότι οι δύο γυναίκες νοίκιασαν μαζί ένα διαμέρισμα στην Πολωνία πριν μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας εργασία το 2009, ζώντας αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια μετακομίζοντας σε ένα μικρό σπίτι με βεράντα στο Ντέρμπι.

Τόσο η Ζαμπλότσκα όσο και η κατηγορουμένη εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο πουλερικών, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Μετά από ένα τηλεφώνημα στη μητέρα της στις 28 Αυγούστου 2010, η οικογένεια της Ζαμπλότσκα, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της που ζούσε ακόμα στην Πολωνία, δεν είχε ξανά νέα της.

Η φρικτή δολοφονία στη Μεγάλη Βρετανία

Ο Άσπντεν ανέφερε: «Η υπόθεση της Εισαγγελίας είναι ότι λίγο μετά το τελευταίο τηλεφώνημα της Ιζαμπέλα στη μητέρα της, η κατηγορουμένη Άννα Ποντεντβόρνα τη δολοφόνησε».

«Αφού το έκανε αυτό, διαμέλισε το σώμα της Ιζαμπέλα κόβοντάς το στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι, το έδεσε με ταινία, έβαλε τα υπολείμματα σε μαύρες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και τα έθαψε στον πίσω κήπο. Στη συνέχεια, έβαλε ένα τμήμα από τσιμεντένια βάση για να κρύψει τον βρώμικο, πρόχειρο τάφο της Ιζαμπέλα».

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε: «Η συγκάλυψη της κατηγορουμένης μετά τον φόνο περιελάμβανε μια σειρά από σκόπιμες, υπολογισμένες, φρικτές και χρονοβόρες πράξεις, τις οποίες πραγματοποίησε με αποφασιστικότητα και σκοπό για μια περίοδο αρκετών ημερών. Πώς και γιατί ακριβώς η κατηγορουμένη δολοφόνησε την Ιζαμπέλα, μόνο αυτή γνωρίζει και, για προφανείς λόγους, δεν θα το αποκαλύψει ποτέ».

Το δικαστήριο έμαθε ότι η οικογένεια της κ. Ζαμπλότσκα την ανέφερε ως αγνοούμενη στην αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2010, πριν επικοινωνήσουν με τις πολωνικές αρχές τον Ιανουάριο του 2011.

Όταν η αστυνομία μίλησε με την Ποντεντβόρνα, αυτή τους είπε ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν η Ζαμπλότσκα, κάτι που ο Άσπντεν χαρακτήρισε ως «ψέματα και συνέχεια της συγκάλυψης μετά τη δολοφονία».

Ο εισαγγελέας είπε ότι η «αυξανόμενη πίεση» έκανε την δολοφόνο να «σπάσει» πέρυσι, όταν ένας Πολωνός δημοσιογράφος ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να της πάρει συνέντευξη.

Ο Άσπντεν ανέφερε για τη συνομιλία της δολοφόνου με την αστυνομία: «Η κατηγορουμένη παραδέχτηκε ότι είχε σκοτώσει την Ιζαμπέλα. Ωστόσο, τώρα, και για πρώτη φορά, ισχυρίστηκε ότι η Ιζαμπέλα πέθανε από ατύχημα κατά τη διάρκεια μιας βίαιης σύγκρουσης μεταξύ τους και ότι κατά τη διάρκεια αυτής του περιστατικού δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο από το να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αυτός ο νέος και πρόσφατα δημιουργημένος ισχυρισμός αυτοάμυνας ήταν ακόμη ένα ψέμα της κατηγορουμένης για να κρύψει την ενοχή της, να καλύψει το φόνο και να εξαπατήσει και να παραπλανήσει τους γύρω της».

Τα λείψανα της Ζαμπλότσα βρέθηκαν από την αστυνομία στον κήπο ενός ακινήτου στην οδό Princes, στο Νόρμαντον, όπου οι γυναίκες ζούσαν μαζί.

Η δίκη συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Independent