Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία εκφράζουν ανησυχία για τις κινέζικες δραστηριότητες στα ανοικτά της Ταϊβάν

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εξέφρασαν την ανησυχία τους την Τετάρτη για τις πρόσφατες κινέζικες δραστηριότητες στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Ταϊβάν.

Όπως έγινε γνωστό, η Κίνα έχει αναπτύξει περιπολίες της ακτοφυλακής, με τις χώρες να αναφέρουν ότι οι πράξεις της Κίνας απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, έστειλε νωρίτερα τον Ιούνιο πλοία της ακτοφυλακής στα ύδατα ανοικτά της ανατολικής ακτής του νησιού για αυτό που αποκάλεσε «ειδική επιχείρηση επιβολής της ναυτιλιακής νομοθεσίας», προκαλώντας την οργή της Ταϊπέι.

Η Κίνα δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν απάντηση στην Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες σχετικά με τα θαλάσσια σύνορά τους, κάτι που το Πεκίνο θεωρεί ότι αφορά τα κινεζικά ύδατα ανοικτά της Ταϊβάν.

Η Κίνα έχει επίσης αποστείλει πλοία θαλάσσιας έρευνας στα ίδια ύδατα.

Ανησυχία εκφράζουν Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία για την κινητικότητα στα ανοιχτά της Ταϊβάν

«Παρατηρήσαμε με ανησυχία νέες κινεζικές δραστηριότητες στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν», ανέφεραν οι de facto πρεσβείες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στην Ταϊπέι σε μια σπάνια κοινή δήλωση.

«Αυτές οι ενέργειες απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo, ιδίως μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή εξαναγκασμού», ανέφεραν.

«Είναι θεμελιώδες να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες πλοήγησης, καθώς και η ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων».

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, όπως και οι περισσότερες χώρες, δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Ωστόσο, όπως και πολλές δυτικές χώρες, έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για την πίεση που ασκεί η Κίνα κατά της Ταϊβάν, της οποίας η κυβέρνηση απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου.

Με πληροφορίες από Reuters