Βρετανία: Εξετάζεται η απαγόρευση φαρμάκων κατά των ψύλλων για κατοικίδια ζώα χωρίς ιατρική συνταγή

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ενδέχεται στη Βρετανία να μην έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν μηνιαίες θεραπείες κατά των ψύλλων και των τσιμπουριών χωρίς ιατρική συνταγή, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η χρήση τους, λόγω της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Οι υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την πρόσβαση σε τοπικές θεραπείες και κολάρα μόνο σε περιπτώσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνιάτρους και επαγγελματίες υγείας, και μόνο εάν υπάρχει παρασίτωση στο τρίχωμα του κατοικίδιου.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι τα δηλητήρια σκοτώνουν τα ωδικά πτηνά, τα οποία συνηθίζουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους με τρίχες σκύλων και γατών, καθώς και ότι μολύνουν ποτάμια, σκοτώνοντας την υδρόβια ζωή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ισχυρές τοξίνες είναι υδατοδιαλυτές, οπότε ξεπλένονται εύκολα στα ποτάμια αν ένας σκύλος πάει για κολύμπι, και στο νερό όταν ένας ιδιοκτήτης κατοικίδιου πλένει τα χέρια του μετά την εφαρμογή.

Τι εξετάζεται στη Βρετανία για τα φάρμακα κατά των ψύλλων

Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) δήλωσε ότι έρευνα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικών Φαρμάκων (VMD) του υπουργείου εντόπισε κατάλοιπα σε ιστούς ψαριών, φωλιές άγριων πτηνών, υδρόβια έντομα και παράκτια ύδατα, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη μόλυνση.

Η υπουργός Υδάτων Έμμα Χάρντι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη συνταγογράφηση παρασιτοκτόνων μόνο σε κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες με ιατρική κατάρτιση, ξεκινώντας μια διαβούλευση οκτώ εβδομάδων με τον κλάδο.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τη φύση και να καθαρίσει τα ποτάμια μας», δήλωσε.

«Κάνουμε πρόοδο στη μείωση της παρουσίας των «αιώνιων χημικών» στα υδάτινα ρεύματά μας και αυτή η πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα».

«Αυτές οι θεραπείες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην υγεία και την ευημερία των κατοικίδιων ζώων, αλλά είναι σωστό να εξετάσουμε εάν θα πρέπει να διατίθενται προς πώληση μόνο μέσω ιατρών που μπορούν να συμβουλεύουν το κοινό σχετικά με τη σωστή χρήση τους».

Η ευημερία των ζώων παραμένει πρωταρχικής σημασίας, δήλωσε το Defra, και η συνεχής πρόσβαση των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων σε αποτελεσματικές θεραπείες κατά των ψύλλων και των τσιμπουριών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από BBC