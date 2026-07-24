Βρετανία: Εθελοντής έλαβε το νέο πειραματικό εμβόλιο κατά του Έμπολα

​​Ο πρώτος εθελοντής στον κόσμο — ένας 37χρονος Βρετανός ονόματι Εντ Χαντ — έλαβε ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα.

​​Το εμβόλιο, το οποίο σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία με ένα από τα εμβόλια κατά του Covid του Ηνωμένου Βασιλείου, χορηγήθηκε στην Οξφόρδη, όπου οι επιστήμονες το ανέπτυξαν σε μόλις οκτώ εβδομάδες.

Ο Χαντ είναι ο πρώτος από τους 50 υγιείς εθελοντές ηλικίας 18-55 ετών που θα συμμετάσχουν στη δοκιμή.

​​Μίλησε στο BBC για το τι τον ώθησε να συμμετάσχει: «Ήθελα να γίνω εθελοντής στη δοκιμή του εμβολίου κατά της Covid, αλλά δεν μπόρεσα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αφού είδα τις ειδήσεις από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να συμβάλω με τον δικό μου τρόπο».

Το νέο εμβόλιο κατά του Έμπολα

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της Oxford AstraZeneca κατά του Covid, το οποίο χορηγήθηκε σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η καθηγήτρια Τερέζα Λαμπ, η οποία ηγήθηκε της ομάδας ανάπτυξης του εμβολίου κατά του Έμπολα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε ότι κατάφεραν να το δημιουργήσουν τόσο γρήγορα χάρη στο υπόβαθρο δεκαετιών έρευνας.

​​Εξήγησε πώς θα επιβεβαιώσουν ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στην προστασία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό Έμπολα σε κανέναν.

​​«Δεν θα προκαλέσουμε Έμπολα σε κανέναν, ούτε σε αυτή τη δοκιμή ούτε σε οποιαδήποτε άλλη».

«Στόχος της κλινικής μελέτης φάσης 1 είναι να αξιολογηθεί η ασφάλεια του εμβολίου, αλλά και να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουμε ισχυρή ανοσοαπόκριση που θα μπορούσε να προσφέρει προστασία έναντι του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα».

​​Υπάρχουν τέσσερα εμβόλια υπό ανάπτυξη κατά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο, το οποίο προκάλεσε την επιδημία, αλλά αυτό είναι το πρώτο που βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών σε ανθρώπους.

​​Υπάρχει ένα εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό κατά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

​​Η ομάδα της Οξφόρδης αναφέρει ότι σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει μια δεύτερη μικρής κλίμακας δοκιμή εμβολίου κατά του Έμπολα στην Ουγκάντα, την οποία θα ακολουθήσει μια ευρύτερη μελέτη, με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

​​Το Serum Institute στην Ινδία έχει ήδη παραγάγει 600.000 δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης κατά του Έμπολα, έτοιμες για χρήση σε περίπτωση επιτυχίας των δοκιμών.

​​Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων λίγο πάνω από 1.000 θάνατοι.

Με πληροφορίες από BBC