Βρετανία: Εργαζόμενος «έσωσε ζωές» κατά την επίθεση στο τρένο - Κρίσιμη η κατάστασή του

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο ένας από τους δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί για τη μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορίες, ενώ ένας εργαζόμενος της σιδηροδρομικής εταιρείας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP), ο μοναδικός πλέον ύποπτος είναι ένας 32χρονος Βρετανός, ο οποίος κρατείται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 35 ετών, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από την εξακρίβωση ότι δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική και ότι δεν αναζητούν άλλα άτομα σε σχέση με την επίθεση. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το κίνητρο ούτε το είδος του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε.

«Η έρευνά μας προχωρά με ταχείς ρυθμούς και είμαστε βέβαιοι ότι δεν αναζητούμε κανέναν άλλο», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της BTP, Στιούαρτ Κάντι, προσθέτοντας πως «ειδικοί ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του υπόπτου και τα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση».

Έξι άτομα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται το βράδυ της Κυριακής, ανάμεσά τους ένας εργαζόμενος της εταιρείας London North Eastern Railway (LNER), ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει επιβάτες και φέρει τραύματα που απειλούν τη ζωή του.

«Από την εξέταση του υλικού ασφαλείας του τρένου, οι ενέργειες του μέλους του προσωπικού ήταν πραγματικά ηρωικές και αναμφίβολα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Κάντι.

Οι υπόλοιποι πέντε τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Βρετανία: Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δρομολόγιο της LNER από το Ντόνκαστερ προς τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου. Ο ύποπτος, κάτοικος του Πίτερμπορο, φέρεται να επιβιβάστηκε λίγα λεπτά πριν το τρένο πραγματοποιήσει αναγκαστική στάση στο Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με επιβάτες να τρέχουν μέσα στα βαγόνια και άλλους να κλείνονται στις τουαλέτες για να σωθούν. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη οκτώ λεπτά μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι της επίθεσης.

Κατά την αρχική φάση της επιχείρησης, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός «Plato», που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ενδεχόμενης τρομοκρατικής επίθεσης, ωστόσο η διαδικασία ακυρώθηκε λίγο αργότερα.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ εξήρε το «θάρρος και την αυτοθυσία» του προσωπικού και των επιβατών, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Καμίλα εξέφρασαν την οδύνη και τη συμπαράστασή τους προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Την Κυριακή, η παρουσία αστυνομικών στους σταθμούς και στα τρένα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυξημένη, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των επιβατών.

Με πληροφορίες από Associated Press