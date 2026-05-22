Βρετανία: Επεκτείνεται η έρευνα για τον Άντριου - Οι Αρχές ζητούν περισσότερες πληροφορίες

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα που αφορά τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης για ύποπτη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Οι ερευνητές επανέλαβαν δημόσια την έκκλησή τους προς οποιονδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία, τονίζοντας ότι η έρευνα για τον πρίγκιπα Άντριου παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι το αδίκημα της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος είναι ιδιαίτερα σύνθετο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές μορφές συμπεριφοράς.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάχρηση εξουσίας, οικονομικά αδικήματα, διαφθορά, αλλά και περιπτώσεις σεξουαλικής φύσης. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζουν ότι η έρευνα δεν πρέπει να θεωρείται περιορισμένη σε μία μόνο πτυχή ή συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον πρίγκιπα Άντριου

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που σχετίζονται με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, με τον οποίο ο Άντριου είχε σχέσεις.

Αν και κάποια emails φέρονται να περιλαμβάνουν αναφορές σε πιθανή διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία ή προσωπικό όφελος από τη δημόσια θέση που είχε στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επαφές με μάρτυρες και συνεργάζονται με αμερικανικούς και βρετανικούς φορείς, καθώς και με την εισαγγελική αρχή, λαμβάνοντας συνεχή νομική καθοδήγηση.

Παράλληλα, εξετάζονται στοιχεία που έχουν προκύψει από τα λεγόμενα “Epstein Files”, τα οποία παραμένουν βασικό κομμάτι της έρευνας. Οι αστυνομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για ενδεχόμενες κατηγορίες.

Όπως αναφέρουν, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη συλλογή κάθε διαθέσιμου στοιχείου, ενώ απευθύνουν εκ νέου κάλεσμα σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να το καταθέσει, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε πληροφορία θα αντιμετωπιστεί με προσοχή και διακριτικότητα.

Με πληροφορίες από BBC