Βρετανία: Ένοχος ο ηθοποιός John Alford για σεξουαλική επίθεση σε κορίτσια 14 και 15 ετών

Ο ηθοποιός, John Alford, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εις βάρος κοριτσιών, ηλικιών 14 και 15 ετών.

Ειδικότερα, ο πρώην ηθοποιός της δραματικής σειράς «London's Burning», John Alford, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση στα ανήλικα κορίτσια «στο σπίτι ενός φίλου του», όπως μεταδίδει το Sky News.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος John Shannon, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Βρετανού ηθοποιού, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά «Grange Hill», κρίθηκε ένοχος μετά από τη δίκη στο St Albans Crown Court.

Στη δική του τοποθέτηση στο δικαστήριο, ο ίδιος ανέφερε, ότι οι ισχυρισμοί πως είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τα κορίτσια ήταν «στημένοι».

Ο Alford υποδυόταν τον Billy Ray στο δράμα του ITV για την πυροσβεστική και τον Robbie Wright στην παιδική σειρά του BBC Grange Hill.



Με πληροφορίες από Sky News