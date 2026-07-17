Βρετανία: Ενισχύει την άμυνα του ΝΑΤΟ στην Εσθονία με 400 στρατιώτες

Η Βρετανία πρόκειται να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Εσθονία και να αντικαταστήσει το στρατιωτικό συγκρότημά της με μία πιο ευέλικτη αντιαρματική δύναμη, στο πλαίσιο νέας αμυντικής συμφωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο «οδικός χάρτης» αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου - Εσθονίας, ο οποίος υπογράφηκε στο Ταλίν από τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Νταν Τζάρβις και τον Εσθονό ομόλογό του Χάνο Πέβκουρ, προβλέπει την αύξηση των βρετανικών στρατευμάτων στην Εσθονία από περίπου 800 σε περίπου 1.200 άτομα από το 2027.

Βρετανία: Η νέα δύναμη θα επικεντρώνεται στην ταχεία μετακίνηση και τη συλλογή πληροφοριών

Η νέα Κινητή Αντιαρματική Δύναμη (Mobile Anti-Armor Force - MAAF) θα εξοπλιστεί με οχήματα υψηλής κινητικότητας, προηγμένα οπλικά συστήματα και drones. Η Βρετανία ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή σχεδιάστηκε με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου πολέμου.

Η νέα δύναμη θα επικεντρώνεται στην ταχεία μετακίνηση, τη συλλογή πληροφοριών, τα πλήγματα ακριβείας και την ικανότητα επιχειρήσεων σε διασκορπισμένους σχηματισμούς. Ο Νταν Τζάρβις δήλωσε ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ενισχύουμε την ανάπτυξή μας στην Εσθονία για να υπερασπιστούμε το έδαφος του ΝΑΤΟ και να αποτρέψουμε τη ρωσική επιθετικότητα. Αυτός ο νέος οδικός χάρτης αντανακλά τις πραγματικότητες του πολέμου σήμερα και δείχνει πώς εκσυγχρονίζουμε τις δυνάμεις μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε.

«Περισσότερο προσωπικό, μεγαλύτερη κινητικότητα και η πιο σύγχρονη τεχνολογία σημαίνουν μία πιο ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη, έτοιμη να πολεμήσει και να επικρατήσει μαζί με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Η Βρετανία διατηρεί στρατεύματα στην Εσθονία εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση των ανατολικών μελών του μετά την αύξηση των εντάσεων με τη Ρωσία.

Ο Χάνο Πέβκουρ δήλωσε ότι η διευρυμένη βρετανική παρουσία θα ενισχύσει την ικανότητα της Εσθονίας να ανταποκρίνεται γρήγορα σε περίπτωση κρίσης.

«Την επόμενη χρονιά σχεδόν 1.200 Βρετανοί στρατιώτες θα φτάσουν στην Εσθονία, εξοπλισμένοι με σύγχρονα όπλα που είναι κατάλληλα για το τοπικό περιβάλλον. Επιπλέον, μια ολόκληρη ταξιαρχία του βρετανικού στρατού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μόνιμη ετοιμότητα ώστε να μας συνδράμει εφόσον χρειαστεί», δήλωσε.

Великобритания сообщила, что увеличит военное присутствие в Эстонии https://t.co/hB1vUYH5ND — Rus.Tvnet.lv (@Tvnet_Rus) July 17, 2026

Βρετανία: Η απόφαση ελήφθη μετά από στρατιωτικές αναλύσεις και κοινές ασκήσεις με την Εσθονία

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την προώθηση και αποθήκευση εξοπλισμού και αποθεμάτων πυρομαχικών στην Εσθονία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον απαιτηθεί.

Η Βρετανία ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από στρατιωτικές αναλύσεις και κοινές ασκήσεις με την Εσθονία, οι οποίες έδειξαν ότι η νέα δομή δυνάμεων θα προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον υφιστάμενο τεθωρακισμένο σχηματισμό.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει επίσης αναβαθμίσεις σε υφιστάμενες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (Multiple Launch Rocket System - MLRS) και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς.

Παράλληλα, οι δύο χώρες θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της στρατιωτικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ASGARD του βρετανικού στρατού, το οποίο αφορά την ψηφιοποίηση του πεδίου μάχης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακής στόχευσης και προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου.

Με πληροφορίες από Ukdefencejournal