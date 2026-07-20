Βρετανία: Ένας 28χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της πολιτικού Ann Widdecombe

Ένας 28χρονος άνδρας από το Ρόδεραμ κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Widdecombe στη Βρετανία.

Ο Τζόσουα Κέρι κατηγορείται για τη δολοφονία της και αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates’ Court, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (Crown Prosecution Service - CPS).

Η σορός της Widdecombe εντοπίστηκε με «σοβαρά τραύματα» από το πλήρωμα του ασθενοφόρου στην κατοικία της στο Χέιτορ του Ντέβον, στις 11:40 το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε στη συνέχεια ότι πιστεύει πως η 78χρονη δέχθηκε επίθεση την προηγούμενη ημέρα, στις 12:30 το μεσημέρι.

Man charged with murdering former UK minister Ann Widdecombe, motive still unclear https://t.co/TlnDY4boqE https://t.co/TlnDY4boqE — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

Βρετανία: Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες σχετικά με τα κίνητρα του κατηγορούμενου

Ο Φρανκ Φέργκιουσον, επικεφαλής εισαγγελέας της ειδικής μονάδας εγκληματικότητας και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας της CPS, δήλωσε:

«Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη σε βάρος του Τζόσουα Κέρι για δολοφονία, μετά την αστυνομική έρευνα σχετικά με τον θάνατο της Ann Widdecombe στο Χέιτορ, στο Ντάρτμουρ.

Οι αστυνομικές έρευνες σχετικά με τα κίνητρα του κατηγορουμένου συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υπάρχει πολιτική ή τρομοκρατική σύνδεση.

Οι εισαγγελείς μας συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί τους καθώς η έρευνα εξελίσσεται.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η δικαστική διαδικασία σε βάρος του κατηγορουμένου βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Είναι ζωτικής σημασίας να μην υπάρξουν δημοσιεύματα, σχόλια ή κοινοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν αρνητικά τη δικαστική διαδικασία».

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία της νοτιοανατολικής Βρετανίας ανέλαβε την υπόθεση

Την περασμένη Δευτέρα, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της νοτιοανατολικής Αγγλίας ανέλαβε την υπόθεση από την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, μετά την αποκάλυψη νέων πληροφοριών και στοιχείων.

Ο ύποπτος, τον οποίο οι αστυνομικές αρχές περιέγραψαν ως Βρετανό υπήκοο, κρατείται από την αστυνομία μετά τη σύλληψη του στο Ρόδεραμ.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης είχε αρχικά συλλάβει έναν 26χρονο άνδρα από το Νιούτον Άμποτ του Ντέβον, ωστόσο αργότερα τον άφησε ελεύθερο και ανακοίνωσε ότι δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Widdecombe

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο 26χρονος που είχε συλληφθεί για τη δολοφονία της Αν Γουίτικαμ