Βρετανία: Έναν χρόνο θα διαρκέσει η έρευνα σε βάρος του Άντριου και του Μάντελσον για την υπόθεση Έπσταϊν

Διάστημα περίπου ενός έτους ενδέχεται να χρειαστεί για να ολοκληρωθούν οι έρευνες των βρετανικών αρχών σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, στην οποία κατηγορούνται ότι εμπλέκονται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, και ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε σήμερα ο επικεφαλής των εισαγγελικών αρχών της Βρετανίας.

Η έρευνα εις βάρος του Άντριου και του Μάντελσον για την υπόθεση του Έπσταϊν

Οι Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και Μάντελσον συνελήφθησαν χωριστά τον Φεβρουάριο, μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορούσαν τον επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και πέθανε στη φυλακή το 2019.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος κανενός από τους δύο. Αμφότεροι αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ έχουν εκφράσει τη λύπη τους για τις σχέσεις που διατηρούσαν στο παρελθόν με τον Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για το ενδεχόμενο να έχει δώσει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις, από το 2001 έως το 2011. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα μεταφέρθηκε το 2010 σε κατοικία του για σεξουαλικούς σκοπούς.

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Ο Πίτερ Μάντελσον βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών, έπειτα από καταγγελίες ότι διέρρευσε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν την περίοδο που υπηρετούσε ως υπουργός στη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Διευθυντής της Κρατικής Εισαγγελίας, Στίβεν Πάρκινσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η υπόθεση που αφορά τον Μάντελσον είναι ιδιαίτερα σύνθετη και πως θα ήταν λανθασμένο να επικεντρωθεί κανείς σε ένα μόνο περιστατικό ή συναλλαγή.

Όπως ανέφερε, δεν αναμένει την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας, εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστεί έως και ένας χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη προτεραιότητας της υπόθεσης, αλλά στην πολυπλοκότητά της και στις διεθνείς πτυχές που τη συνοδεύουν.

Ο Πάρκινσον πρόσθεσε ότι τα ίδια ζητήματα και το πιθανό χρονοδιάγραμμα ισχύουν και για την έρευνα σχετικά με την υπόθεση του Άντριου.

Με πληροφορίες από Reuters