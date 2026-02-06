Βρετανία: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια στο πλαίσιο ερευνών των σχέσεων του Μάντελσον με τον Έπσταϊν

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο διευθύνσεις κατοικιών στο πλαίσιο της έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, σε σχέση με τον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για την έκταση των διασυνδέσεων του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τον διορισμό του το 2024 στη θέση του πρεσβευτή από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η έφοδος της αστυνομίας για την έρευνα σχετικά με τις σχέσεις Μάντελσον και Έπσταϊν

Ο Στάρμερ ζήτησε χθες συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν και είπε πως λυπάται που διόρισε πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του σεξουαλικού εγκληματία που αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν αρχίσει η δίκη του.

Σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ στη νότια Αγγλία και μία άλλη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν έχει συλλάβει τον άνδρα που εμπλέκεται στην έρευνα, ο οποίος, όπως είπαν, είναι ένας 72χρονος, χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.