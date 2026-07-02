Βρετανία: Δύο ανήλικοι υπό κράτηση για βιασμό - Ακυρώθηκαν προηγούμενες επιεικείς ποινές

Δύο 15χρονα αγόρια, τα οποία είχαν γλιτώσει την προφυλάκιση για τον βιασμό δύο κοριτσιών στη Βρετανία, καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια κράτησης, αφού το εφετείο έκρινε ότι οι ποινές τους ήταν «αδικαιολόγητα επιεικείς».

Μετά από έντονη εθνική κατακραυγή, ο γενικός εισαγγελέας, Ρίτσαρντ Χέρμερ, παρέπεμψε την υπόθεση στο δικαστήριο προκειμένου να εξεταστεί εάν οι ποινές που επιβλήθηκαν στους τρεις νεαρούς – οι οποίοι προσδιορίζονται μόνο ως X, Y και Z – ήταν υπερβολικά επιεικείς.

Οι καταδίκες αφορούσαν τον βιασμό δύο κοριτσιών σε ξεχωριστά περιστατικά στο Φόρντινγκμπριτζ του Χάμσαϊρ, τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Στην πρώτη επίθεση, μια 15χρονη κοπέλα βιάστηκε από τους X και Y, οι οποίοι ήταν και οι δύο 14 ετών εκείνη την εποχή. Στη δεύτερη επίθεση, στην οποία ήταν παρών ο Z, οι X και Y βίασαν μια 14χρονη κοπέλα, ενώ οι άλλοι ενθάρρυναν και βιντεοσκόπησαν το αδίκημα.

Η νέα απόφαση για τις κατηγορίες βιασμού εις βάρος των εφήβων στη Βρετανία

Την Πέμπτη, η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σου Καρ, η οποία συνεδρίαζε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου μαζί με δύο άλλους δικαστές, δήλωσε ότι ο δικαστής της πρώτης δίκης είχε σφάλει, επιβάλλοντας σε όλους τους κατηγορούμενους διαταγές αναμόρφωσης ανηλίκων.

Απευθυνόμενη στα αγόρια, τα οποία παρακολουθούσαν την ακροαματική διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης από το Εφετείο του Σαουθάμπτον, η Καρ είπε στους X και Y: «Αποφασίσαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την ποινή σας και ότι και οι δύο πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση».

«Λάβαμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρούμε ότι αυτό που κάνατε και οι δύο ήταν τόσο σοβαρό που δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και οι δύο βιάσατε δύο κορίτσια σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το απολαμβάνατε και παρακινούσατε ο ένας τον άλλον. Επιδεινώσατε την κατάσταση βιντεοσκοπώντας αυτό που κάνατε, κάτι που ήταν φρικτό».

Είπε ότι οι ποινές τους θα μειωθούν κατά το χρονικό διάστημα που ο καθένας είχε περάσει υπό κράτηση πριν από τη δίκη και κατά το ήμισυ του χρόνου που υπέστησαν περιορισμό κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, θα εκτίσουν το ήμισυ της εναπομένουσας ποινής μετά από αυτές τις αφαιρέσεις. Ωστόσο, οι περιοριστικές διαταγές σχετικά με την επικοινωνία με τα θύματά τους θα παραταθούν από 10 χρόνια σε ισόβια και θα υπόκεινται επίσης σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς την αστυνομία για όλη τους τη ζωή, πρόσθεσε.

Η Καρ είπε στον Z ότι, αν και δεν είχε βιάσει σωματικά ένα κορίτσι, αυτό που είχε κάνει ήταν επίσης «πολύ κακό», καθώς ενθάρρυνε τον Y να βιάσει το δεύτερο θύμα. Είπε: «Αποφασίσαμε ότι, επειδή ήσουν πολύ νέος και σου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κατανοήσεις ορισμένα πράγματα, και επειδή εμπλέχθηκες μόνο σε μία περίπτωση, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την ποινή σου».

Στο δικαστήριο του Σαουθάμπτον στις 21 Μαΐου, επιβλήθηκαν στον X και στον Y τριετής διαταγή αναμόρφωσης ανηλίκων και εντατική εποπτεία και παρακολούθηση (ISS). Στον Z επιβλήθηκε διαταγή αναμόρφωσης ανηλίκων διάρκειας 18 μηνών.

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων δήλωσαν ότι ήταν «ανακουφισμένες» μετά την απόφαση του εφετείου.

Ο Χέρμερ χαιρέτισε επίσης την απόφαση, προσθέτοντας: «Κανείς δεν πρέπει να βιώσει όσα υπέστησαν τα θύματα, και επαινώ το θάρρος τους που μίλησαν ανοιχτά και αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη».

Με πληροφορίες από Guardian