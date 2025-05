Βρετανία: «Δώστε μας φωνή» - Τρανς γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν topless έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ

Τρανς γυναίκες εμφανίστηκαν topless έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας την καταπίεση που βιώνει η κοινότητα σε όλη τη Βρετανία.

Η διαμαρτυρία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, από την ακτιβιστική ομάδα STRIVE (Standing for Trans Rights, Inclusion and Visibility Everywhere – Υπερασπιζόμαστε τα Δικαιώματα, την Ένταξη και την Ορατότητα των Τρανς Παντού) ως ένας τρόπος να «φέρουμε τις φωνές μας στο ίδιο το μέρος όπου έχουν παρθεί πάρα πολλές επιβλαβείς πολιτικές και αποφάσεις για την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων σε όλη τη Βρετανία», όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Άτομα από την τρανς κοινότητα αλλά και υποστηρικτές τους, συγκεντρώθηκαν από νωρίς και διέσχισαν τη διαδρομή από το Marble Arch μέχρι την Ντάουνινγκ Στριτ σε μια «δυναμική πορεία» που κατέληγε «κατευθείαν στην καρδιά της πολιτικής λήψης αποφάσεων».

Στο τέλος της πορείας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, όπου τρανς γυναίκες προσκλήθηκαν – αν ένιωθαν άνετα – να αφαιρέσουν τις μπλούζες τους και να σταθούν topless μπροστά στις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ.

Φωτ. από την διαμαρτυρία τρανς γυναικών έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ / Getty Images

Συνολικά εννέα τρανς γυναίκες στάθηκαν έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, κρατώντας σημαίες της τρανς κοινότητας, με πλακάτ που έγραφαν: «Αφήστε μας να ζήσουμε ελεύθερες. Δώστε μας φωνή».

Φωτ. από την διαμαρτυρία τρανς γυναικών έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ / Getty Images

«Πρόκειται για μια βαθιά συμβολική πράξη, που αντικατοπτρίζει τη σκληρή αλήθεια για το πόσο εκτεθειμένη και ευάλωτη αισθάνεται η κοινότητά μας κάτω από μια κυβέρνηση που συνεχίζει να μας περιθωριοποιεί και να μας αγνοεί», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Bluesky πριν από τη διαμαρτυρία

«Στεκόμαστε γυμνόστηθες όχι για να σοκάρουμε, αλλά για την ειλικρίνεια, για τη διαφάνεια που οι ηγέτες μας αρνούνται να προσφέρουν. Δεν είμαστε ακτιβίστριες. Είμαστε απλοί άνθρωποι. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε δικαιοσύνη, ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που αξίζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Θέλουμε μια κοινωνία όπου κανείς δεν θα στερείται την υγειονομική περίθαλψη, τη νομική αναγνώριση ή τον βασικό σεβασμό εξαιτίας του ποιος είναι», συνεχίζει.

«Αυτή η διαμαρτυρία έχει τις ρίζες της στη συμπόνια και στην πεποίθηση: συμπόνια για την κοινότητά μας, για όσους παλεύουν, για όσους έχουν φιμωθεί ή χαθεί – και την πεποίθηση ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο απαραίτητη, αλλά και δυνατή», κατέληξαν.

Με πληροφορίες από Pink News