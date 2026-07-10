Βρετανία: Δολοφονήθηκε η πρώην υπουργός Ann Widdecombe

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Widdecombe, ανακοίνωσε η αστυνομία στη Βρετανία.

Ο Ματ Λόνγκμαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, είπε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σπίτι στο Νιούτον Άμποτ και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν το κίνητρο του φόνου ήταν πολιτικό και απάντησε ότι «δεν θα κάνει εικασίες» αλλά η ασφάλεια των πολιτικών είναι «ύψιστης σημασίας».

Αναφερόμενος στον ύποπτο, που δεν είχε συλληφθεί ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι «είναι σαφώς επικίνδυνος» και κάλεσε όσους έχουν κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτόν να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνά της.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Widdecombe ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στην σκηνή».

Βρετανία: Ποια ήταν η πρώην υπουργός Ann Widdecombe

Η Widdecombe ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

Σύμφωνα με το BBC, η Widdecombe είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, Νάιτζελ Φάρατζ. Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ.

Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Widdecombe ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης, την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπαντρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες. Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου «Strictly Come Dancing» το 2010.

Με πληροφορίες από BBC, CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ