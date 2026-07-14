Βρετανία: Δώδεκα συλλήψεις για απειλή κατά μουσουλμανικής εκδήλωσης

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχώρησε στη σύλληψη 12 ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για φερόμενη ακροδεξιά τρομοκρατικά αδικήματα.

Μεταξύ των αδικημάτων και η συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, μετά από απειλές που οδήγησαν στην πρόωρη λήξη μουσουλμανικής θρησκευτικής συγκέντρωσης στο Σάφολκ.

Οι συλλήψεις σχετίζονται με την εκδήλωση UK Ijtima, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Shrubland Hall, κοντά στο Ipswich, με τη συμμετοχή περίπου 10.000 ατόμων, και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Βρετανία: Το θρησκευτικό φεστιβάλ τερματίστηκε πρόωρα

Η Counter Terrorism Policing (CTP) London, υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι τρία άτομα συνελήφθησαν στο Σάρεϊ ως ύποπτα για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας. Ένας εξ αυτών, άνδρας ηλικίας 82 ετών, αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εγγύηση.

Παράλληλα, μία 48χρονη συνελήφθη στο ανατολικό Λονδίνο με την υποψία ότι παρείχε βοήθεια σε δράστη εγκλήματος, ενώ ακόμη οκτώ άνδρες συνελήφθησαν βάσει διάταξης του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000, η οποία επιτρέπει στις αρχές να κρατούν οποιοδήποτε πρόσωπο υπάρχει εύλογη υποψία ότι εμπλέκεται σε τρομοκρατική δραστηριότητα.

Οι διοργανωτές του θρησκευτικού φεστιβάλ αποφάσισαν να τερματίσουν πρόωρα την εκδήλωση, έπειτα από προειδοποίηση της Αστυνομίας του Σάφολκ για κίνδυνο πρόκλησης «επεισοδίων».

Η επικεφαλής της CTP London, διοικητής Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε: «Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε πιθανή σοβαρή απειλή κατά της ισλαμικής εκδήλωσης στο Σάφολκ, κινηθήκαμε με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό και προχωρήσαμε σε σειρά συλλήψεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.» Η ίδια αναγνώρισε ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει «ανησυχία» στο κοινό, «ιδιαίτερα στα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Όπως αποδείξαμε, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση όταν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή απειλή, ανεξάρτητα από το ποιος ή ποιος είναι ο ενδεχόμενος στόχος.»

Βρετανία: Ποιος διοργάνωσε τη συγκέντρωση

Οι διοργανωτές της Ijtima είχαν αναφέρει ότι η εκδήλωση αποτελούσε μία ευκαιρία πνευματικής ανανέωσης για τους συμμετέχοντες. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από το κίνημα Tablighi Jamaat, ένα μουσουλμανικό κίνημα που προωθεί την αυστηρότερη τήρηση των θρησκευτικών υποχρεώσεων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας, μεταξύ των οποίων το Greater Manchester, το Έσσεξ, το νοτιοανατολικό και το ανατολικό Λονδίνο, καθώς και το Σάρεϊ.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «σειρά ερευνών σε διάφορες διευθύνσεις» που συνδέονται με τους συλληφθέντες. Μέχρι στιγμής, κανένα από τα άτομα που συνελήφθησαν δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία.

Η υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο, Shabana Mahmood, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι συλλήψεις αποτελούν «βαθιά ανησυχητική εξέλιξη για τους Βρετανούς μουσουλμάνους».

Ακόμη πρόσθεσε: «Πρέπει να σταθούμε απέναντι στο μίσος και να ενωθούμε γύρω από την κοινή μας πεποίθηση ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, γενναιόδωρη και ανεκτική απέναντι σε όλες τις κοινότητές μας».

Με πληροφορίες από Financial Times

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