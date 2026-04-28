Βρετανία: Δεν παραπέμπεται ο Κιρ Στάρμερ για την υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον

Ο Κιρ Στάρμερ γλίτωσε την παραπομπή στην Επιτροπή Προνομίων για την υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον.

Η Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανίας απέρριψε την πρόταση των Συντηρητικών με 335 ψήφους κατά έναντι 223 υπέρ.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επίσημη κοινοβουλευτική έρευνα για το αν ο Στάρμερ παραπλάνησε τη Βουλή σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον.

Μία δύσκολη περίοδος για τον Κιρ Στάρμερ

Κοινοβουλευτικά επιβιώνει, χάρη στην πλειοψηφία των Εργατικών και την αυστηρή κομματική πειθαρχία, παρότι πολιτικά βγαίνει λαβωμένος.

Υπήρξαν επικρίσεις ακόμη και από βουλευτές των Εργατικών, ενώ η αντιπολίτευση ήδη μιλά για «συγκάλυψη» και θα συνεχίσει να εργαλειοποιεί την υπόθεση ενόψει των τοπικών εκλογών.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει υποστεί πλήγμα λόγω της απόφασής του να διορίσει πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ένα αμφιλεγόμενο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, που ήταν φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον απολύθηκε τελικά τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Στάρμερ τον κατηγόρησε ότι «ψευδόταν κατ’ επανάληψη» σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες όταν η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε διαπίστευση ασφαλείας στον Μάντελσον για να αναλάβει τη θέση του πρέσβη, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη γνωμάτευση της επιτροπής που ήταν αρμόδια να ερευνήσει το ιστορικό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Reuters