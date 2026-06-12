Βρετανία: «Δεν φεύγω», δήλωσε ο Στάρμερ παρά την παραίτηση του υπουργού Άμυνας

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι γνωρίζει πως πρέπει να «αναστρέψει την κατάσταση» μετά από μια σειρά κρίσεων που κορυφώθηκαν με την παραίτηση του Τζον Χίλι, του υπουργού Άμυνας, προειδοποίησε όμως ότι οποιοσδήποτε διάδοχος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ίδιες δύσκολες αποφάσεις.

Σε συνέντευξή του στο BBC μετά την αποχώρηση του Χίλι, η οποία προκλήθηκε από διαμάχη σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, ο Στάρμερ υποσχέθηκε εκ νέου να αντισταθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία από τον Άντι Μπέρναμ ή άλλους, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να φύγω».

Επίσης, υπονόησε ότι αν ο Μπέρναμ τον αντικαταστήσει, θα αντιμετωπίσει σχεδόν τις ίδιες πιέσεις και δύσκολες αποφάσεις, δεδομένης της κατάστασης των διεθνών συγκρούσεων και των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων.

Ο Στάρμερ δήλωσε: «Θα ήθελα απλώς να πω το εξής: όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, θα αντιμετωπίσει τους ίδιους ανέμους που αντιμετωπίζω εγώ. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να αλλάξει».

Οι δηλώσεις Στάρμερ για το κόμμα των Εργατικών

Σε μια καυστική επιστολή παραίτησης την Πέμπτη, ο Χίλι κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και ότι δεν είναι σε θέση να αντισταθεί στην υπουργό Οικονομικών του, Ρέιτσελ Ριβς, και να επιτύχει ταχύτερη πρόοδο στο επερχόμενο σχέδιο επενδύσεων στην άμυνα (DIP) με στόχο την δαπάνη τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035.

Ο Αλ Καρνς, υπουργός των ενόπλων δυνάμεων, παραιτήθηκε επίσης. Μιλώντας στο BBC την Παρασκευή το πρωί, ο Καρνς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δαπανά αρκετά χρήματα για τον στρατό και ότι δαπανά για λάθος όπλα.

Καθώς οι προσδοκίες για τη νίκη του Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ την επόμενη Πέμπτη και την επιστροφή του στο Γουέστμινστερ ενισχύονται, πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος θεωρούν ότι η αμφισβήτηση της ηγεσίας είναι πλέον αναπόφευκτη. Σε αυτήν θα μπορούσε να εμπλακεί και ο Γουές Στρίτινγκ, ο πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Στάρμερ τον περασμένο μήνα, μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα για το Εργατικό Κόμμα.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές, ο Στάρμερ απάντησε: «Λοιπόν, αυτό είναι που θέλω να κάνω. Αναγνωρίζω ότι, ξέρετε, πρέπει να ανατρέψω την κατάσταση. Είχαμε μια πολύ κακή σειρά εκλογών».

Όταν ρωτήθηκε αν αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Κοιτάξτε, αναγνωρίζω ότι, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να ανατρέψω την κατάσταση και αυτό σκοπεύω να κάνω».

Συναντήσεις με τον νέο υπουργό Άμυνας

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον νέο υπουργό Άμυνας, Νταν Τζάρβις, και τον Ρίτσαρντ Νάιτον, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, για να συζητήσουν το Dip, το οποίο επρόκειτο να δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα αλλά έχει καθυστερήσει λόγω διαμάχης σχετικά με τα συνολικά ποσά των δαπανών.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα δημοσιευθεί, ένας εκπρόσωπος είπε μόνο ότι «συνεχίζονται οι εργασίες για την οριστικοποίηση του Dip σε συντονισμό με τον νέο υπουργό Άμυνας». Αρνήθηκαν να απαντήσουν εάν ο Τζάρβις είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στα τελικά ποσά που δεσμεύτηκαν ή εάν είχε ζητήσει εγγυήσεις πριν αποδεχτεί τη θέση.

Ο Στάρμερ δήλωσε στο BBC ότι το σχέδιο θα «δημοσιευθεί πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ» στην Άγκυρα στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή ήταν η τελική προθεσμία για τη δημοσίευσή του, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αλλαγή του υπουργού Άμυνας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει νέες καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian