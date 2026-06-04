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Βρετανία: Βουλεύτρια μηνύει την xAI του Μασκ για σεξουαλικοποιημένα deepfakes που δημιούργησε το Grok

Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι εκτός από εικόνες, το σύστημα παρήγαγε και βίντεο που τη χρησιμοποιούσαν ως χαρακτήρα σε σκηνές σεξουαλικής βίας

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ DEEPFAKE ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ GROK Facebook Twitter
H βουλεύτρια των Εργατικών Τζες Ασάτο / Φωτ.: UK House of Commons
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Στη Βρετανία, η βουλεύτρια των Εργατικών Τζες Ασάτο κατέθεσε αγωγή κατά της xAI του Έλον Μασκ, κατηγορώντας την εταιρεία ότι επέτρεψε τη δημιουργία ψεύτικων σεξουαλικοποιημένων εικόνων με τη μορφή της μέσω του chatbot Grok.

Η Ασάτο είχε καταγγείλει ήδη από τον Ιανουάριο ότι το Grok χρησιμοποιήθηκε μαζικά στο X για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων πραγματικών γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Όπως ανέφερε τότε, το να βλέπει τον εαυτό της να απεικονίζεται με τρόπο που δεν είχε επιλέξει η ίδια ήταν μια βαθιά προσβλητική και τραυματική εμπειρία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, στην αγωγή της υποστηρίζει ότι εκτός από εικόνες, το σύστημα παρήγαγε και βίντεο που τη χρησιμοποιούσαν ως χαρακτήρα σε σκηνές σεξουαλικής βίας.

Δοκιμασία για τη νομική ευθύνη των εταιρειών AI

Η υπόθεση θεωρείται πιθανό ορόσημο για τη ρύθμιση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενδέχεται να κρίνει κατά πόσο οι εταιρείες που τα αναπτύσσουν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω αυτών.

Ο δικηγόρος της Ασάτο, Ράβι Ναΐκ, υποστηρίζει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο τι παράγει το σύστημα, αλλά και οι επιλογές που έχουν κάνει οι δημιουργοί του κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του.

«Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται μια απλή αρχή: οι εταιρείες πρέπει να λογοδοτούν για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν και διαθέτουν τα εργαλεία τους», δήλωσε.

Η βουλεύτρια υποστηρίζει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όφειλαν να έχουν θέσει ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας πριν επιτρέψουν τη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου.

«Ελπίζω η υπόθεση αυτή να συμβάλει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι σε τεχνολογικούς κολοσσούς που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν γυναίκες και παιδιά», ανέφερε.

Η αγωγή της έρχεται λίγους μήνες μετά την παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης και της Ofcom, όταν το Grok χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μεγάλου αριθμού σεξουαλικοποιημένων εικόνων βασισμένων σε φωτογραφίες πραγματικών γυναικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

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