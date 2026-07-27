Βρετανία: Βικτωριανή σεξουαλική αίρεση δεν επέτρεπε στα μέλη της να αποχωρήσουν

Αυτό που συνέβη στα μέλη μιας ελάχιστα γνωστής βικτωριανής σεξουαλικής αίρεσης στη Βρετανία εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα, όπως δήλωσε ένας συγγραφέας.

Η ομάδα, που ονομαζόταν «Agapemonites», είχε την έδρα της σε ένα παρεκκλήσι στο Σπάξτον, κοντά στο Μπρίτζγουοτερ, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κατάλυμα Airbnb.

Στους ανθρώπους που προσχωρούσαν στην αίρεση τους απαγόρευαν να αποχωρήσουν, και πολλοί κατέληξαν να αυτοκτονήσουν.

Ο ηγέτης τους, ο Χένρι Τζέιμς Πρινς, ισχυριζόταν ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα. Ανάγκαζε τα μέλη του να παραδώσουν τις οικογενειακές τους περιουσίες και να συμμετέχουν σε σεξουαλικές τελετές παρόμοιες με σκηνές από το «The Handmaid's Tale», όπου η σύζυγος του Πρινς τον παρακολουθούσε να αφήνει έγκυες άλλες γυναίκες.

Πώς ξεκίνησε η αίρεση στη Βρετανία

«Αυτό που συνέβαινε πίσω από εκείνους τους τοίχους έγινε αντικείμενο όχι μόνο τοπικής περιέργειας, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Στιούαρτ Φλίντερς, πρώην δημοσιογράφος της BBC και συγγραφέας του βιβλίου «A Very British Cult».

Η πρώτη δουλειά του Πρινς ήταν ως ιερέας στο χωριό Τσάρλιντς, κοντά στο Σπάξτον.

«Δεν έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, επειδή είπε στους μισούς ενορίτες ότι δεν μπορούσε να τους βοηθήσει και ότι θα πήγαιναν στην κόλαση», είπε ο Φλίντερς.

«Κατέληξε να πιστεύει ότι ήταν η φυσική ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος — με άλλα λόγια, ότι ήταν ο Θεός».

«Συζητούσε με το Άγιο Πνεύμα, ρωτώντας π.χ.: "Θα βρέξει σήμερα; Να πάρω ομπρέλα;"».

Αφού μετατέθηκε σε διάφορες ενορίες και αποβλήθηκε από την Εκκλησία της Αγγλίας, αγόρασε ένα οικόπεδο στο Σπάξτον και έχτισε ένα μεγάλο παρεκκλήσι και ένα σπίτι για τους οπαδούς του.

Η συμμετοχή στη λατρεία ήταν αυστηρή και η αποχώρηση δεν επιτρεπόταν.

Αρκετά μέλη αυτοκτόνησαν, και οι έρευνες της εποχής αποκάλυψαν την εξουσία ελέγχου που ασκούσε ο Πρινς.

«Υπήρχαν τρεις αδελφές, οι λεγόμενες αδελφές Νότιτζ, οι οποίες είχαν κληρονομήσει η καθεμία 6.000 λίρες – περίπου 500.000 λίρες σε σημερινές τιμές», είπε ο Φλίντερς.

«Ο Πρινς τους είπε ότι ήταν θέλημα του Θεού να παντρευτούν έναν από τους οπαδούς του, πράγμα που και έκαναν. Επειδή βρισκόμασταν στον 19ο αιώνα, οι γυναίκες έπρεπε να παραδώσουν τα χρήματά τους στους νέους συζύγους τους, οι οποίοι τα κατέθεταν αμέσως στα ταμεία των Agapemonites».

Το τέλος

Μιλώντας για τις σεξουαλικές τελετές, ο Πρινς τις δικαιολογούσε στους οπαδούς του λέγοντας ότι ήταν η φυσική ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος και ότι αποτελούσαν μέρος μιας θρησκευτικής τελετής κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα ενσαρκωνόταν, ανέφερε ο Φλίντερς.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι γινόταν μια τελετή στην οποία συγκεντρώνονταν όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου του», είπε.

Όταν ο Πρινς πέθανε το 1899, έφτασε ένας νέος ηγέτης από το Σόμερσετ, ο Τζον Χιού Σμιθ-Πίγκοτ.

«Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σε μια εκκλησία του Λονδίνου το 1902, δήλωσε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός που είχε επιστρέψει».

«Ξέσπασαν ταραχές στους δρόμους γύρω από την εκκλησία, τόσο πολύ είχαν σοκαριστεί οι άνθρωποι από αυτή τη βλασφημία. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο Σόμερσετ», είπε ο Φλίντερς.

Όταν ο Πίγκοτ πέθανε το 1927, κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι οπαδοί του τον έθαψαν όρθιο, ώστε να είναι έτοιμος για την κλήση προς τον ουρανό.

Μετά το θάνατό του, η αίρεση εξασθένησε και το κτίριο άρχισε να μοιάζει περισσότερο με «γηροκομείο».

Το παρεκκλήσι πωλήθηκε τη δεκαετία του 1960 και μετατράπηκε σε τηλεοπτικό στούντιο, όπου γυρίστηκαν κλασικές σειρές όπως το «Camberwick Green» και το «Trumpton».

Σήμερα χρησιμοποιείται ως κατάλυμα διακοπών μέσω της πλατφόρμας Airbnb.

Με πληροφορίες από BBC