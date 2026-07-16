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Βρετανία: Βάζει τέλος στην πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή καφεΐνη σε νέους κάτω των 16 ετών

Θα ισχύει για ποτά που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο

The LiFO team
The LiFO team
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΝΕΟΙ Facebook Twitter
Ενεργειακά ποτά / Φωτ. Unslpash
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Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο του 2027 θα ξεκινήσει η απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε άτομα κάτω των 16 ετών. 

Η απόφαση, που θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα ισχύει για ποτά που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο. Η απαγόρευση θα ισχύει για καταστήματα, αυτόματους πωλητές και το διαδίκτυο.  

Τα μέτρα της Βρετανίας για τους νέους 

Υπουργοί έχουν δηλώσει ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοια ποτά καθημερινά και επικαλέστηκαν στοιχεία που τα συνδέουν με διαταραχές ύπνου, άγχος και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Η απαγόρευση των ενεργειακών ποτών είναι το τελευταίο από μια σειρά μέτρων που προωθεί η απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι.

Η Βρετανία σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και να επιβάλει αυτόματη απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους 16 και 17 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί θα βελτιώσουν την υγεία, τον ύπνο και την ευημερία των νέων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

 
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