Βρετανία: Αυξημένοι οι θάνατοι που οφείλονται σε καύσωνες φέτος

Ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που προκλήθηκαν από καύσωνες έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέχρι στιγμής φέτος στη Βρετανία σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μιας έκθεσης, καταγράφηκαν 2.877 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη κατά τη διάρκεια των καυσώνων του Μαΐου και του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που είχε αναφερθεί για τους καυσώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Χιλιάδες οι θάνατοι λόγω του καύσωνα στη Βρετανία

Εκτιμάται ότι 753 θάνατοι συνδέονταν με τον καύσωνα της περιόδου 24-27 Μαΐου, ενώ άλλοι 2.124 με τον καύσωνα της περιόδου 21-28 Ιουνίου.

«Αν και τα στοιχεία αυτά παραμένουν προσωρινά, πλησιάζουν ήδη το ετήσιο ρεκόρ που είχε καταγράψει η UKHSA το 2022», αναφέρεται στην έκθεση.

The UK's fourth heatwave of the summer is expected to peak today with temperatures of up to 35 degrees across south-east England. The Met Office is warning that any wildfires that start could be exceptionally severe because of the hot, dry conditions. An amber heat health alert… pic.twitter.com/YOQewhO0Es — Channel 4 News (@Channel4News) July 29, 2026

Οι ειδικοί έχουν ζητήσει την λήψη επείγοντων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία των ανθρώπων από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η κορύφωση του καύσωνα του Ιουνίου οδήγησε σε τρεις συνεχόμενες ημέρες κόκκινων προειδοποιήσεων από την UKHSA και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, οι οποίες προειδοποιούν για κίνδυνο για τη ζωή όλων, με τους νέους, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενες παθήσεις να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Με πληροφορίες από Guardian