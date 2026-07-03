Βρετανία: Αυξημένη η ανησυχία για την εκμετάλλευση φωτογραφιών ανηλίκων από την ΑΙ - Οδηγίες προς τους γονείς

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας συνέστησε στους γονείς να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο μιας ιστορικής οδηγίας για την αντιμετώπιση της αύξησης του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι συμβουλές που εξέδωσαν η NCA και ο φορέας εποπτείας για την ασφάλεια των παιδιών, το Internet Watch Foundation (IWF), προτείνουν στους γονείς και τους κηδεμόνες να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «ιδιωτικούς» ή να μοιράζονται φωτογραφίες των παιδιών τους μέσω μιας ομάδας «στενών φίλων».

Η NCA και η IWF τόνισαν ότι δεν υποδεικνύουν στους γονείς πώς να συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο, αλλά ανέφεραν ότι θα πρέπει να έχουν επίγνωση του προβλήματος και του τρόπου αντιμετώπισής του.

Οι οδηγίες συνιστούν επίσης τον έλεγχο των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παλιές φωτογραφίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κακοποιούς, καθώς και την επανεξέταση των συμφωνιών συγκατάθεσης για τη χρήση φωτογραφιών – για παράδειγμα με σχολεία ή αθλητικούς συλλόγους – οι οποίες ενδέχεται να είχαν υπογραφεί πριν από μερικά χρόνια, πριν οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης καταστήσουν δυνατή την επεξεργασία εικόνων.

«Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να λάβουν σήμερα μερικά απλά μέτρα», δήλωσε ο Τιμ Ράιτ, ανώτερος διευθυντής της NCA.

Αυξάνεται η σεξουαλική εκμετάλλευση των φωτογραφιών ανηλίκων μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης

Οι οδηγίες περιγράφουν τρεις ενέργειες: τον έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου στους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων, την επαλήθευση του ποιος μπορεί να δει φωτογραφίες των παιδιών τους και τη διεξαγωγή ανοιχτών συζητήσεων σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε άτομα και οργανισμούς να δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η NCA ανέφερε ότι οι περισσότεροι γονείς και κηδεμόνες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δώσει στους εγκληματίες εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM) χωρίς να χρειάζεται να έρχονται σε επαφή – ή να «προσεγγίζουν» – τα θύματα άμεσα.

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«Ο μέσος γονέας ή κηδεμόνας δεν δημοσιεύει μια φωτογραφία ενός παιδιού στο διαδίκτυο πιστεύοντας ότι αυτή μπορεί να «αποσπαστεί» για να μετατραπεί σε CSAM», δήλωσε η Λόρνα Σινκλέρ, υπεύθυνη εκπαίδευσης για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην NCA. «Υπάρχουν πολλοί γονείς και κηδεμόνες που δεν γνωρίζουν ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει».

Ο όγκος του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εντοπίστηκε στο διαδίκτυο αυξήθηκε κατά 14% πέρυσι, σύμφωνα με το IWF, το οποίο εντόπισε 8.029 εικόνες και βίντεο ρεαλιστικού CSAM που δημιουργήθηκαν με AI το 2025.

Η IWF, η οποία παρακολουθεί περιστατικά CSAM και διαχειρίζεται μια γραμμή επικοινωνίας για την αναφορά περιστατικών, έχει έρθει σε επαφή με άτομα κάτω των 18 ετών που έχουν πέσει θύματα εκβιασμού, αφού οι εικόνες τους μετατράπηκαν σε γυμνές εικόνες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Μια εμπιστευτική υπηρεσία για την αφαίρεση άσεμνων εικόνων ατόμων κάτω των 18 ετών που έχουν ληφθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με την ονομασία «Report Remove», έχει επίσης αναφερθεί σε περιπτώσεις επεξεργασίας εικόνων, όπου κανονικές, πλήρως ντυμένες selfie μετατράπηκαν σε ακραία πορνογραφία μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια άλλη υπόθεση που εξέτασε η υπηρεσία Childline, μια 15χρονη κοπέλα ανέφερε ότι ένας άγνωστος είχε δημιουργήσει μια «πολύ πειστική» πλαστή γυμνή φωτογραφία της, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της και το υπνοδωμάτιό της, έχοντας προφανώς αντλήσει το αρχικό υλικό από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι οδηγίες προς τους γονείς στη Βρετανία

Η δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών ακολουθεί επίσης περιπτώσεις όπου ιστότοποι σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου αποτέλεσαν στόχο εκβιαστών, οι οποίοι συλλέγαν φωτογραφίες παιδιών, χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να τις μετατρέψουν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και στη συνέχεια απειλούσαν να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα. Ένα συμβουλευτικό όργανο της Βρετανίας για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων, η ομάδα εργασίας έγκαιρης προειδοποίησης (EWWG), στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται η NCA και η IWF, έχει συστήσει στα σχολεία να αφαιρέσουν από τους ιστότοπους και τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες αναγνωρίζονται τα πρόσωπα των μαθητών.

Ο Νταν Σέξτον, διευθυντής τεχνολογίας της IWF, δήλωσε ότι ένιωθε «πολύ άβολα» που έπρεπε να συμβουλεύσει τους γονείς να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους σε δημόσιους χώρους, αλλά θεώρησε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. «Δεν ξέρω τι άλλο να πω στους γονείς», είπε. «Θα ήμουν πολύ προσεκτικός [όσον αφορά τη δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών στο διαδίκτυο], επειδή δεν υπάρχει καμία προστασία».

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Οι οδηγίες της NCA και της IWF αναφέρουν: «Αν θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες του παιδιού σας στο διαδίκτυο, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε μια ομάδα "στενών φίλων" ή να περιορίσετε την ορατότητα, ώστε να μπορούν να τις δουν μόνο επιλεγμένα άτομα».

Η φιλανθρωπική οργάνωση για τα παιδιά NSPCC συνιστά επίσης στους κάτω των 18 ετών να διατηρούν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ιδιωτική ρύθμιση.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο των οδηγιών παρουσιάζουν φανταστικά σενάρια όπου γονείς φωτογραφίζουν τα παιδιά τους σε καθημερινές περιστάσεις, όπως όταν κάνουν αθλητισμό ή όταν περιμένουν στην είσοδο του σχολείου, και τους υπενθυμίζονται οι κίνδυνοι της κοινοποίησης φωτογραφιών στο διαδίκτυο. Η NCA και η IWF δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενθαρρύνουν γονείς και παιδιά να λένε «όχι» στην κοινοποίηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο, αν δεν αισθάνονται άνετα με αυτό.

Ο οδηγός για τη διενέργεια ελέγχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει τον έλεγχο από τους χρήστες των δικών τους λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εκτιμήσουν αν είναι ορατά το «πρόσωπο, το σώμα ή η σχολική στολή» του παιδιού τους, αν αισθάνονται άνετα με το γεγονός ότι η εικόνα παραμένει στο διαδίκτυο και αν αυτή μπορεί να διαγραφεί ή να μετατραπεί σε ιδιωτική. Συνιστά επίσης να ελέγχεται αν φίλοι ή συγγενείς έχουν ανεβάσει εικόνες του παιδιού ενός γονέα, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων αναρτήσεων, και να συζητείται «σαφώς και ήρεμα» ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σχετικά με αυτές τις αναρτήσεις.

Οι οδηγίες συνιστούν επίσης την επανεξέταση των εντύπων συγκατάθεσης που έχουν υπογράψει οι γονείς στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό ή σε συλλόγους, με τα οποία δίνουν άδεια για τη χρήση της εικόνας του παιδιού τους, καθώς και να εξετάσουν αν επιθυμούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους.

Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ του IWF, Τομ Ντάισον, δήλωσε: «Αν θέλετε να αφαιρεθεί μια φωτογραφία των παιδιών σας από έναν ιστότοπο ή από τα κοινωνικά δίκτυα, έχετε κάθε δυνατότητα να το κάνετε».

Με πληροφορίες από Guardian