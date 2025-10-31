Βρετανία: Αθωώθηκαν οι ακτιβιστές που είχαν ψεκάσει το Στόουνχεντζ με πορτοκαλί μπογιά

Οι τρεις ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil», που τον Ιούνιο του 2024 ψέκασαν το Στόουνχεντζ με πορτοκαλί μπογιά, αθωώθηκαν.

Ο 74χρονος Ρατζάν Ναϊντού, η 23χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Νίαμ Λιντς, και ο 36χρονος Λουκ Γουότσον, μία ημέρα πριν το θερινό ηλιοστάσιο του 2024, ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά το ιστορικό μνημείο του Στόουνχεντζ.

Στα βίντεο που ήρθαν στη συνέχεια στη δημοσιότητα από το περιστατικό, δύο άτομα διακρίνονται να τρέχουν προς το μνημείο και να το ψεκάζουν, με τους οργισμένους επισκέπτες να προσπαθούν να τους σταματήσουν.

Σημειώνεται πως το Στόουνχεντζ, αποτελεί ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ηλικίας σχεδόν 5.000 ετών.

Ο Ναϊντού και η Λιντς κατηγορούνταν ότι χρησιμοποίησαν δύο συσκευές ψεκασμού γεμάτες με καλαμποκάλευρο, τάλκη και πορτοκαλί χρωστική για να ψεκάσουν το μνημείο και ο Γουότσον ότι αγόρασε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και τους μετέφερε στο Στόουνχεντζ εκείνο το πρωί.

Οι τρεις τους παραδέχτηκαν ότι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία και επικαλέστηκαν ως υπεράσπιση τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορούν την ελευθερία λόγου και την ελευθερία του διαδηλώνειν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αρνήθηκαν τις κατηγορίες για ζημιά σε αρχαίο προστατευόμενο μνημείο και για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης. Μετά από δέκα ημέρες δίκης, και οι τρεις αθωώθηκαν.

