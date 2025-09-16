Βρετανία: Αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της καταδικάστηκαν για τον θάνατο της νεογέννητης κόρης τους

Σε ποινή κάθειρξης 14 ετών καταδικάστηκαν τη Δευτέρα η 38χρονη Βρετανίδα αριστοκράτισσα Κόνστανς Μάρτεν και ο 51χρονος σύντροφός της, Μαρκ Γκόρντον, για τον θάνατο της νεογέννητης κόρης τους, την οποία άφησαν να πεθάνει από το κρύο ενώ κρύβονταν από τις αρχές.

Το δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο τους έκρινε ένοχους για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, ενώ είχαν ήδη καταδικαστεί για παρακώλυση της δικαιοσύνης, απόκρυψη γέννας και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Γκόρντον, καταγεγραμμένος ως σεξουαλικός δράστης, θα εκτίσει επιπλέον τέσσερα χρόνια υπό αυστηρή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Βρετανία. Στις 5 Ιανουαρίου 2023, αστυνομικοί εντόπισαν πλακούντα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο του ζευγαριού κοντά στο Μπόλτον, στη βόρεια Αγγλία. Ακολούθησε μεγάλη έρευνα σε όλη τη χώρα, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι μετακινούνταν συνεχώς με ταξί, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν κάρτες ή άλλα μέσα που θα τους πρόδιδαν.

Τελικά κατέληξαν να ζουν σε σκηνή στους λόφους South Downs, στη νότια Αγγλία, όπου το μωρό τους, η μικρή Βικτώρια, πέθανε. Η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σακούλα, κρυμμένη κάτω από σκουπίδια σε υπόστεγο κήπου στο Μπράιτον, έπειτα από έρευνες επτά εβδομάδων.

Ο δικαστής Μαρκ Λάκραφτ έκρινε ότι η αιτία θανάτου ήταν υποθερμία, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του ζευγαριού ότι επρόκειτο για «τραγικό ατύχημα». «Είναι σαφές ότι σε όλη αυτή την περίοδο δεν δείξατε καμία πραγματική φροντίδα ή αγάπη για το παιδί σας», είπε απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους.

Η Μάρτεν είχε γεννήσει κρυφά τη Βικτώρια, καθώς τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά της είχαν ήδη απομακρυνθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω κινδύνου κακοποιησής. Μετά τη σύλληψή τους στο Μπράιτον, στις 27 Φεβρουαρίου 2023, το ζευγάρι αρνήθηκε να αποκαλύψει πού βρισκόταν το μωρό. Το μοναδικό τους ίχνος ήταν ένα στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας στο Λονδίνο, όπου η Βικτώρια φαινόταν να φοράει την ίδια φορμίτσα με σχέδιο αρκουδάκια που αργότερα βρέθηκε πάνω της.

Ο επικεφαλής αστυνομικός Λιούις Μπάρσφορντ δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Γνώριζαν ότι τους αναζητούσαμε και είχαν πολλές ευκαιρίες να κάνουν το σωστό. Ως πατέρας, μου είναι αδιανόητο ότι αντί να δώσουν στο παιδί τους τη ζεστασιά και τη φροντίδα που είχε ανάγκη, επέλεξαν να ζουν έξω στο κρύο για να αποφύγουν τις αρχές».

Η εισαγγελέας Τζάσουαντ Νάρουαλ πρόσθεσε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του με έναν τόσο προλήψιμο τρόπο. Ελπίζω οι σημερινές ποινές να φέρουν μια αίσθηση δικαίωσης και παρηγοριάς σε όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Η Κόνστανς Μάρτεν προέρχεται από πλούσια αριστοκρατική οικογένεια και σπούδαζε υποκριτική όταν γνώρισε τον Γκόρντον. Εκείνος είχε περάσει 20 χρόνια σε φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, καταδικασμένος στη Φλόριντα για απαγωγή και σεξουαλική επίθεση, πριν απελαθεί στη Βρετανία μετά την αποφυλάκισή του.

Με πληροφορίες από Associated Press