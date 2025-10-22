Βρετανία: Αποσύρθηκαν διαφημίσεις με πρωταγωνιστή τον Λιούις Χάμιλτον - Ο λόγος

Διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών με πρωταγωνιστή τον Λιούις Χάμιλτον και το έμβλημα της Τσέλσι αποσύρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση της Αρχής Προτύπων Διαφήμισης (ASA) να τις απαγορεύσει, κρίνοντας ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ανήλικους.

Η απαγόρευση ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ύστερα από έρευνα που ακολούθησε καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων προβολής τυχερών παιχνιδιών.

Οι δύο καμπάνιες προέρχονταν από τις Kwiff και Betway, γνωστές πλατφόρμες διαδικτυακού στοιχηματισμού. Το βίντεο της Betway, που είχε ανέβει στο YouTube τον Μάιο, έδειχνε φιλάθλους να φορούν ρούχα με το σήμα της Τσέλσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας με την ομάδα. Λίγο αργότερα, ανάρτηση της Kwiff στο X (πρώην Twitter) προωθούσε το Βρετανικό Γκραν Πρι, χρησιμοποιώντας φωτογραφία του Χάμιλτον και το σύνθημα «ένα τεράστιο Σαββατοκύριακο για τον Σερ Λιούις στο Σίλβερστοουν».

Η ρυθμιστική αρχή επισήμανε ότι και οι δύο διαφημίσεις παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας, επειδή αξιοποιούσαν πρόσωπα και σύμβολα που ασκούν έντονη έλξη στο νεανικό κοινό. Τόνισε ακόμη πως η σύνδεση του στοιχηματισμού με τον αθλητισμό μπορεί να καταστήσει τα σχετικά μηνύματα πιο ελκυστικά για παιδιά και εφήβους, ανεξάρτητα από τις προειδοποιήσεις «18+» ή τις αναφορές σε οργανισμούς υπεύθυνου παιχνιδιού.

Το BBC ζήτησε σχόλιο από τις δύο εταιρείες και από την ομάδα του Χάμιλτον, ενώ η Τσέλσι ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με τους εμπορικούς της εταίρους ώστε το διαφημιστικό της περιεχόμενο να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της αγοράς.

Στην υπόθεση της Kwiff, η ASA ανέφερε ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από ερευνητή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχία πως η ανάρτηση στο X θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ανηλίκων. Η διαχειρίστρια εταιρεία Eaton Gate Gaming απάντησε ότι, σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, ο Χάμιλτον έχει μεγαλύτερη απήχηση σε ενήλικες και πως η ανάρτηση στόχευε στην επισκεψιμότητα του ενημερωτικού ιστολογίου της. Παρ’ όλα αυτά, η αρχή έκρινε πως η εικόνα ενός τόσο αναγνωρίσιμου αθλητή, με εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα –πολλοί εκ των οποίων είναι κάτω των 18–, καθιστούσε το περιεχόμενο ακατάλληλο.

Στην αιτιολόγησή της σημείωσε επίσης ότι ο Χάμιλτον εμφανίζεται στο βιντεοπαιχνίδι F1 24, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για ηλικίες από τριών ετών, καθώς και σε παιδική εκπομπή του BBC CBeebies· στοιχεία που, κατά την κρίση της, αποδεικνύουν τη διείσδυσή του στο νεανικό κοινό. «Η Kwiff όφειλε να έχει επίγνωση της ισχυρής επιρροής που ασκεί η εικόνα του Σερ Λιούις Χάμιλτον στους κάτω των 18 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ξεχωριστή απόφαση, η Αρχή έκρινε ότι και η καμπάνια της Betway παρέβαινε τους κανόνες. Το διαφημιστικό της στο YouTube θεωρήθηκε ακατάλληλο, καθώς η πλατφόρμα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο περιορίζεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό. Η ASA υπενθύμισε ότι πολλοί ανήλικοι δηλώνουν ψευδή ηλικία κατά την εγγραφή τους, γεγονός που ακυρώνει κάθε φίλτρο ασφαλείας.

Η Betway αντέτεινε ότι, ως επίσημος στοιχηματικός συνεργάτης της Τσέλσι, είχε το δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος της ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι πολιτικές του YouTube προσφέρουν επιπλέον μηχανισμούς προστασίας. Η αρχή, ωστόσο, δεν πείστηκε. Έκρινε ότι η χρήση ενός τόσο δημοφιλούς ποδοσφαιρικού συμβόλου ενισχύει την απήχηση του διαφημιστικού σε νεαρές ηλικίες και ότι η επιλογή του YouTube ως μέσου μετάδοσης αύξανε τον κίνδυνο προβολής του σε παιδιά.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι η απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει «επικίνδυνο προηγούμενο» για τις χορηγικές συμφωνίες μεταξύ στοιχηματικών εταιρειών και αθλητικών συλλόγων.

Η Τσέλσι επανέλαβε ότι συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους της για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των διαφημίσεων με τους κανόνες της βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι τόσο ο σύλλογος όσο και η Betway θεωρούσαν πως το συγκεκριμένο περιεχόμενο ανταποκρινόταν πλήρως στις οδηγίες.

