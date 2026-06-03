Βρετανία: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον streamer Χασάν Πάικερ μετά την κριτική του στο Ισραήλ

Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα στον Αμερικανό streamer Χασάν Πάικερ και στον δημοσιογράφο Τσενκ Ουιγκούρ, προκαλώντας αντιδράσεις για περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι δύο άνδρες επρόκειτο να συμμετάσχουν αυτή την εβδομάδα στο φεστιβάλ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας SXSW στο Λονδίνο, ενώ είχαν προγραμματισμένες εμφανίσεις και στην Oxford Union, τη γνωστή φοιτητική λέσχη συζητήσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Όπως έγινε γνωστό, η εμφάνισή τους θα γίνει διαδικτυακά.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ακύρωσε τις ηλεκτρονικές ταξιδιωτικές άδειες (ETA) των δύο σχολιαστών, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο «ενδέχεται να μην είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος».

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται έπειτα από αξιολόγηση πιθανών κινδύνων για τη βρετανική κοινωνία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να υποβάλουν αίτηση για κανονική βίζα.

Ο Πάικερ, που διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους σε Twitch, Instagram και X, κατηγόρησε ανοιχτά τη βρετανική κυβέρνηση ότι περιορίζει την ελευθερία έκφρασης υπό την πίεση του Ισραήλ.

Η αντίδραση του Χασάν Πάικερ

«Η ελευθερία του λόγου και η δίκαιη μεταχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρρέουν προς όφελος ενός ξένου κράτους απαρτχάιντ και των επεκτατικών του συμφερόντων στη Μέση Ανατολή», ανέφερε σε μήνυμά του στο CNN, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πραγματική κρίση δημοκρατίας».

Αντίστοιχα, ο Ουιγκούρ δήλωσε ότι πληροφορήθηκε την απαγόρευση όταν επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση για το Λονδίνο.

«Μου απαγόρευσαν την είσοδο επειδή ασκώ κριτική στο Ισραήλ. Υπάρχουν κι άλλες χώρες που δεν επιτρέπεται να επικρίνεις ή μόνο το Ισραήλ;» έγραψε στο X.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ αποφάσισε την ακύρωση των ταξιδιωτικών αδειών νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, στην περίπτωση του Ουιγκούρ οι αρχές εξέτασαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η παρουσία του να «ενισχύσει τον αντισημιτισμό» στη χώρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ακαδημαϊκούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βρετανία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η πίεση απέναντι σε φωνές που ασκούν κριτική στην πολιτική του Ισραήλ.

Ο Λιούις Τέρνερ, αντιπρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Μεσανατολικών Σπουδών, προειδοποίησε ότι η απόφαση δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο» για την ελευθερία έκφρασης στη χώρα.

«Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να απαγορεύει την είσοδο σε ανθρώπους λόγω της κριτικής τους απέναντι στις πολιτικές του ισραηλινού κράτους», δήλωσε στο CNN.

Ποιος είναι ο Χασάν Πάικερ

Ο Πάικερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι αντισιωνιστής και όχι αντισημίτης, ζητώντας μεγαλύτερη λογοδοσία για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ουιγκούρ έχουν χαρακτηρίσει δημόσια την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα «γενοκτονία».

Τον Σεπτέμβριο, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, θέση που η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Ο Πάικερ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φιλοπαλαιστινιακές φωνές στο αμερικανικό διαδίκτυο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Παράλληλα, ορισμένες δηλώσεις του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σε επεισόδιο του podcast «Pod Save America» είχε δηλώσει πως, ως ψηφοφόρος που επιλέγει «το μικρότερο κακό», θα ψήφιζε «τη Χαμάς αντί για το Ισραήλ κάθε φορά».

Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πάικερ είχε επίσης ζητήσει συγγνώμη στο παρελθόν για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου. Το 2019 είχε πει σε εκπομπή των Young Turks ότι «η Αμερική άξιζε την 11η Σεπτεμβρίου», λέγοντας αργότερα ότι η διατύπωσή του ήταν «ακατάλληλη» και ότι έπρεπε να είχε εκφραστεί διαφορετικά.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην Oxford Union πέρυσι, ο Πάικερ είχε περιγράψει τον αντισημιτισμό ως «μία από τις αρχαιότερες μορφές μισαλλοδοξίας που έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο στους Εβραίους», ενώ είχε καταγγείλει και τη «σκόπιμη ταύτιση του αντισιωνισμού με τον αντισημιτισμό» ως τρόπο περιορισμού της δημόσιας συζήτησης γύρω από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Με πληροφορίες από Guardian