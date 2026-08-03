Βρετανία: Άνδρας με εμμονή στους βρικόλακες πέταγε νεκρά ζώα έξω από εκκλησίες

Ένας άνδρας που είχε εμμονή με τους βρικόλακες και τα νεκροταφεία και ο οποίος, όπως φαίνεται, πίστευε ότι θα ζούσε για πάντα αν έπινε αίμα, τέθηκε υπό κράτηση σε νοσοκομείο, αφού συνελήφθη να πετάει πτώματα ζώων έξω από εκκλησίες σε ένα δάσος στη Βρετανία.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Λιούις άφησε πτώματα προβάτων και ελαφιών στα κατώφλια εκκλησιών στο Νιου Φόρεστ του Χάμπσαϊρ, τρομάζοντας τους ενορίτες και εξοργίζοντας τους αγρότες, από τους οποίους είχε κλέψει και σφάξει τα ζώα τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη σύλληψη του Λιούις, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιτήρηση σε εκκλησιαστικούς χώρους σε σημαντικές ημερομηνίες του σατανικού ημερολογίου.

Η ασυνήθιστη υπόθεση στη Βρετανία

Ο Λιούις συνελήφθη τελικά αφού βρέθηκαν ίχνη του DNA του στα υπολείμματα ενός αρνιού. Ομολόγησε ότι προκάλεσε εκ προθέσεως παρενόχληση, τρόμο ή αγωνία με θρησκευτική επιβάρυνση, καθώς και την κλοπή αρνιών.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης εμφάνισής του στο δικαστήριο, ο Λιούις, από το Τότον του Σαουθάμπτον, απάντησε «Κόμης Δράκουλας» όταν του ζητήθηκε να δηλώσει την ταυτότητά του.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Μούσλεϊ δήλωσε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση για θεραπεία, εκτός και έως ότου, είτε ένα δικαστήριο ψυχικής υγείας, είτε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κρίνουν ότι είναι ασφαλές να αφεθεί ελεύθερος.

Μετά την έκδοση της ποινής του, ο Λιούις, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και δήλωσε ότι δεν τρέφει καμία κακία προς την αστυνομία που τον συνέλαβε.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, η αστυφύλακας Τζέσικα Σούρμαν της αστυνομίας του Χάμσαϊρ δήλωσε ότι ήταν η πιο ασυνήθιστη υπόθεση στην οποία είχε ασχοληθεί. «Είναι μια υπόθεση όπου νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο απόγειο του παράξενου και τότε συμβαίνει κάτι άλλο που ανατρέπει τα δεδομένα».

Ο Λιούις πίστευε ότι το να πίνει αίμα θα του επέκτεινε τη ζωή, είπε η Σούρμαν. «Και αν πιει αρκετό, δεν θα πάει στην κόλαση, δεν θα πεθάνει και θα γίνει βαμπίρ».

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η αστυνομία άρχισε να ερευνά την υπόθεση όταν άρχισαν να βρίσκονται νεκρά ζώα – αρνιά που είχαν κλαπεί από αγρότες και ελάφια που είχαν σκοτωθεί στους δρόμους – σε εκκλησίες.

Η Σούρμαν είπε ότι η αστυνομία άρχισε να διακρίνει ένα μοτίβο στις παραβάσεις του. «Ήμασταν σχεδόν σε θέση να προβλέψουμε πότε επρόκειτο να χτυπήσει». Τότε, η αστυνομία τοποθέτησε αστυνομικούς σε εκκλησίες, σε σημαντικές ημερομηνίες.

Άτομα που είχαν σχέση με τις εκκλησίες στις οποίες εστίαζε ο Λιούις ήταν πολύ ανήσυχα. «Είχαμε ανθρώπους που ήταν τόσο αναστατωμένοι και φοβισμένοι από αυτό, που δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία», είπε η Σούρμαν. Μια γυναίκα φοβόταν πάρα πολύ να επισκεφθεί την εκκλησία όπου ήταν θαμμένος ο γιος της.

Η Λόρα Ντουξμπέρι, εκπροσωπώντας την εισαγγελία, ανέφερε στο Ποινικό Δικαστήριο του Σαουθάμπτον ότι ο Λιούις άφηνε αρνιά και ελάφια έξω και μέσα σε εκκλησίες, μερικές φορές με έναν ανεστραμμένο σταυρό κοντά τους. Κοντά σε ένα από αυτά είχε αφεθεί επίσης μια κάρτα ταρώ.

Ένα αρνί τοποθετήθηκε πάνω σε έναν σταυρό στην κορυφή μιας εκκλησίας και ένα δεύτερο κοντά σε ένα άγαλμα της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού. Ένα άλλο αρνί αφέθηκε στον άμβωνα μιας εκκλησίας πάνω σε έναν σταυρό που είχε αφαιρεθεί από το θυσιαστήριο. Σε μία περίπτωση, παιδιά είδαν τι είχε συμβεί και αναστατώθηκαν πολύ.

Όταν η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του Λιούις, βρήκε σκίτσα βαμπίρ, σημειώσεις σχετικά με τελετουργίες και αναφορές στο πώς να πιει αίμα.

Ο Άντριου Πράις, συνήγορος υπεράσπισης, δήλωσε ότι ο Λιούις μετάνιωσε και αναγνώρισε ότι είχε κάνει λάθος.

Η καταδίκη του Λιούις δεν είναι η πρώτη του «επαφή» με τον νόμο. Το 2003 φυλακίστηκε γιατί τρομοκράτησε έναν εφημέριο και την οικογένειά του κοντά στο σπίτι του, ισχυριζόμενος ότι ήταν βαμπίρ. Αυτός και ένας άλλος άνδρας έκαναν υβριστικές και τρομακτικές τηλεφωνικές κλήσεις, πυροδότησαν πυροτεχνήματα και ανάρτησαν άσεμνες εικόνες στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας.

Με πληροφορίες από Guardian