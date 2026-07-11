Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο 26χρονος που είχε συλληφθεί για τη δολοφονία της Αν Γουίτικαμ

Ελεύθερος αφέθηκε από τις βρετανικές αρχές ο 26χρονος που είχε συλληφθεί ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, καθώς πλέον έχει απαλλαγεί από κάθε υποψία στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, υπογράμμισε σε σχετική ανακοίνωση ότι βασικό μέλημα παραμένει ο εντοπισμός των ενόχων και η ενδελεχής εξέταση κάθε διαθέσιμου στοιχείου. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι οι έρευνες για τη δολοφονία βρίσκονται μεν σε αρχικό στάδιο, αλλά εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, επιστρατεύοντας όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η υπόθεση δολοφονίας της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ στη Βρετανία

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της 78χρονης Γουίτικαμ στη νοτιοδυτική Αγγλία την περασμένη Πέμπτη από διασώστες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, οι οποίοι την εντόπισαν νεκρή με σοβαρά τραύματα.

Η εκλιπούσα ήταν ευρύτερα γνωστή για τις συντηρητικές πολιτικές της θέσεις, έχοντας διατελέσει αρχικά υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ από το 1992 έως το 1997, ενώ πιο πρόσφατα είχε αναλάβει τον τομέα της μετανάστευσης και της δικαιοσύνης για το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Μετά τη χθεσινή γνωστοποίηση του θανάτου της, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ