Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου - Χτύπησε στο κεφάλι ενώ κοιμόταν

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν και χτύπησε πάνω σε έπιπλο.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Μπολσονάρου έλαβε αρχική ιατρική περίθαλψη το πρωί της Τρίτης, προσθέτοντας ότι ένας γιατρός της ομοσπονδιακής αστυνομίας «διαπίστωσε ελαφρά τραύματα» και δεν έκρινε απαραίτητη την νοσηλεία του.

«Οποιαδήποτε παραπομπή σε νοσοκομείο εξαρτάται από την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε μια σειρά ιατρικών επεμβάσεων τον Δεκέμβριο για τη θεραπεία κήλης και λόξιγκα.

Με πληροφορίες από Reuters