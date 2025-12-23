Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση του Μπολσονάρου για χειρουργική επέμβαση τα Χριστούγεννα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε την προσωρινή αποφυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για λόγους υγείας, προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Την απόφαση έλαβε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είχε προεδρεύσει και στη δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος, στην οποία ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε κάθειρξη 27 ετών. Το αίτημα εγκρίθηκε έπειτα από έλεγχο της ομοσπονδιακής αστυνομίας, που έκρινε δικαιολογημένη την επέμβαση.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος εκτίει από τα τέλη Νοεμβρίου την ποινή του σε εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Την Τετάρτη αναμένεται να εξέλθει για πρώτη φορά και την Πέμπτη θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει χρόνιες επιπλοκές στην υγεία του μετά την επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της νοσηλείας του.

Στην απόφασή του, ο δικαστής ζήτησε η μεταφορά να γίνει «διακριτικά», με είσοδο του πρώην προέδρου στην κλινική από το γκαράζ, ώστε να αποφευχθούν συγκεντρώσεις υποστηρικτών. Τον Απρίλιο, κατά προηγούμενη σοβαρή επέμβαση στο ίδιο νοσοκομείο, είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες οπαδοί του έξω από την κλινική.

Επιτράπηκε επίσης στη σύζυγό του, Μισέλ Μπολσονάρου, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.

Νωρίτερα σήμερα είχε προγραμματιστεί η πρώτη συνέντευξη του Μπολσονάρου μετά τη φυλάκισή του, σε ειδησεογραφικό ιστότοπο, ωστόσο ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή για λόγους υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο δικαστής απέρριψε νέο αίτημα των συνηγόρων του πρώην προέδρου για έκτιση της ποινής σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αντίθετα, έκανε δεκτό το αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, επίσης καταδικασμένου στην ίδια υπόθεση, ο οποίος αποφυλακίστηκε και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.