Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποψήφιος πρόεδρος απέναντι στον Λούλα

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ανακηρύχθηκε επίσημα υποψήφιος του δεξιού Φιλελεύθερου Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία.

Βασικός αντίπαλός του αναμένεται να είναι ο σημερινός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Το αίμα του Μπολσονάρου κυλά εδώ», δήλωσε ο 45χρονος γερουσιαστής στο κομματικό συνέδριο στο Σάο Πάολο, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως πολιτικός κληρονόμος του πατέρα του. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022 και εμφανίστηκε στην εκδήλωση μέσω βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Η υποψηφιότητα ξεκινά, πάντως, με σημαντικές δυσκολίες. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν έχει ακόμη επιλέξει υποψήφιο αντιπρόεδρο και δεν διαθέτει τη στήριξη των κεντρώων κομμάτων που είχαν συμβάλει στη νίκη του πατέρα του το 2018. Αρκετά γνωστά πολιτικά στελέχη απουσίαζαν από το συνέδριο, όπως και η μητριά του, Μισέλ Μπολσονάρου, η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στους ευαγγελικούς ψηφοφόρους.

Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ενώ προβλήθηκε μήνυμα στήριξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υποψήφιος επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει την υποστήριξη στελεχών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατηγόρησε τον Λούλα και το Ανώτατο Δικαστήριο ότι διώκουν την οικογένειά του και παρουσίασε τις εκλογές ως καθοριστική μάχη για το μέλλον της χώρας. Το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να επικυρώσει επίσημα την υποψηφιότητα του 80χρονου Λούλα στις 2 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Guardian