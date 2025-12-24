Βραζιλία: Γιατί οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου μποϊκοτάρουν τις σαγιονάρες Havaianas;

Οι υποστηρικτές του καταδικασμένου πρώην Βραζιλιάνου προέδρου, Ζαΐχ Μπολσονάρου, φαίνεται πως βρήκαν νέο εχθρό: τη μάρκα σαγιοναρών Havaianas.

Η διαμάχη προέκυψε από τη συμμετοχή της ηθοποιού Φερνάντα Τόρες – πρωταγωνίστριας της ταινίας I’m Still Here, της βραζιλιάνικης παραγωγής που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας – η οποία λέει στη διαφήμιση ότι ελπίζει το κοινό να μη ξεκινήσει το 2026 «με το δεξί πόδι», αλλά «και με τα δύο πόδια».

Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου ερμήνευσαν τη φράση ως αιχμή κατά της δεξιάς και κάλεσαν σε μποϊκοτάζ.

Ένας από τους γιους του πρώην προέδρου, ο Εντουάρντο Μπολσονάρου – του οποίου η βουλευτική θητεία ανακλήθηκε πρόσφατα αφού εγκατέλειψε τη θέση του στο Κογκρέσο και μετακόμισε στις ΗΠΑ για να πιέσει τον Τραμπ να προβεί σε αντίποινα κατά της Βραζιλίας λόγω της δίκης του πατέρα του – κατέγραψε βίντεο στο οποίο πετά ένα ζευγάρι Havaianas στα σκουπίδια.

«Νόμιζα ότι αυτό εδώ ήταν εθνικό σύμβολο», είπε, δείχνοντας τη μικρή βραζιλιάνικη σημαία που αποτελεί σήμα κατατεθέν των σαγιονάρων. «Αλλά έκανα λάθος. Επέλεξαν ως εκπρόσωπο της μάρκας κάποιον που είναι ανοιχτά αριστερός».

Ούτε η Τόρες ούτε η εταιρεία έχουν σχολιάσει δημόσια τη διαμάχη.

«Θα πω στους ανθρώπους του μάρκετινγκ [της Havaianas] να ζητήσουν συμβουλές από το τμήμα μάρκετινγκ της Budweiser εδώ στις ΗΠΑ, που επίσης έχασε την επαφή με την πραγματικότητα και υπέστη ζημιά δισεκατομμυρίων», δήλωσε ο πρώην βουλευτής, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που αντιμετώπισε η Bud Light μετά από διαφήμιση με την τρανς σταρ του TikTok Ντίλαν Μαλβέινι, πριν τελικά «συγχωρεθεί» από τον Τραμπ.

Λέγεται ότι την πρώτη ημέρα του μποϊκοτάζ, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μειώθηκε κατά περίπου 23-24 εκατ. ευρώ.

Στην αριστερά, οι αντιδράσεις κυμάνθηκαν από ειλικρινείς εκκλήσεις προς τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου να δωρίσουν τις σαγιονάρες τους, έως χλευασμό, με προτάσεις ανταλλαγής των σαγιονάρων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης στα εθνικά χρώματα της Βραζιλίας.

Η συσκευή αυτή έχει γίνει επαναλαμβανόμενο αστείο από τότε που ο Μπολσονάρου πιάστηκε να προσπαθεί να καταστρέψει το δικό του βραχιολάκι, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του από κατ’ οίκον περιορισμό σε κελί, όπου άρχισε να εκτίει την ποινή του, αφού καταδικάστηκε ως εγκέφαλος σχεδίου ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2022.

