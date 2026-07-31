Βραζιλία: Διατάχθηκε έρευνα σε βάρος γιου του προέδρου Λούλα

Στη Βραζιλία δόθηκε «το πράσινο φως» για την διενέργεια έρευνας σε βάρος γιου του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ειδικότερα, μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας επέτρεψε στην ομοσπονδιακή αστυνομία να διενεργήσει έρευνα σε βάρος γιου του Λούλα, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η ανακοίνωση έρχεται τρεις ημέρες προτού ο αρχηγός του κράτους ονομαστεί και τυπικά από την κεντροαριστερή παράταξή του υποψήφιος για την επανεκλογή του.

Την απόφαση για την έρευνα έλαβε ο δικαστής Αντρέ Μεντόζα, που είχε ονομάσει μέλος του κορυφαίου θεσμού της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης ο πρώην πρόεδρος της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, σημείωσε η πηγή.

Έρευνα σε βάρος γιου του προέδρου της Βραζιλίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Folha de S. Paulo, η έρευνα σκοπό έχει να εξακριβωθεί αν ο γιος του προέδρου είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να ευνοήσει λομπίστα, στο πλαίσιο διαγωνισμού του υπουργείου Υγείας για την εμπορική διάθεση θεραπευτικής κάνναβης.

Ο εν λόγω λομπίστας, επιχειρηματίας, έχει φυλακιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς θεωρείται πως ήταν κεντρική μορφή σε κύκλωμα απάτης με στόχο συνταξιούχους.

Το σκάνδαλο πυροδότησε την παραίτηση του υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κυβέρνησης Λούλα.

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«Αν ο γιος μου κατηγορηθεί για κάτι (...) δεν θα έχει καμιά προνομιακή μεταχείριση. Δεν θα ζητούσα ποτέ ούτε από αστυνομικό, ούτε από δικαστή να μην κάνει αυτό που είναι δίκαιο», ήταν η αντίδραση του Λούλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πόντκαστ Inteligencia Ltda.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του «Λουλίνια» είχαν ήδη ερευνηθεί εξονυχιστικά μετά την έναρξη τον Φεβρουάριο πρότερης έρευνας, καθώς υπήρχαν υποψίες σε βάρος του ότι ήταν «κρυφός συνέταιρος» του συστήματος απάτης σε βάρος συνταξιούχων.

Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του φυλακισμένου κατ’ οίκον πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ήδη υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία στις εκλογές του φθινοπώρου, έσπευσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία.

«Φαντάζεστε αν ήταν γιος του προέδρου Μπολσονάρου αυτός σε βάρος του οποίου υπήρχαν υποψίες πως πήρε χρήματα από συνταξιούχους (...) ; Έχετε την παραμικρή αμφιβολία πως θα ήταν όλοι τους στη φυλακή, αφού τους στερούνταν τα αξιώματά τους;», ήταν το σχόλιο του υποψηφίου.

Ο πρόεδρος Λούλα, ο οποίος είχε φυλακιστεί το 2018 για υπόθεση διαφθοράς, προτού η καταδίκη του ακυρωθεί, αναμένεται να ονομαστεί επίσημα μεθαύριο Κυριακή υποψήφιος του Κόμματος Εργαζομένων (PT) στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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