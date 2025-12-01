Βραζιλία: 19χρονος σκοτώθηκε μετά από επίθεση λιονταριού σε ζωολογικό κήπο

Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία μετά από επίθεση λιονταριού σε ζωολογικό κήπο.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο ύψους έξι μέτρων και πέρασε από τον φράχτη ασφαλείας. Στη συνέχεια, κατέβηκε από ένα δέντρο μέσα στο περίφραγμα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η δημοτική αρχή της παραθαλάσσιας πόλης Joao Pessoa ανακοίνωσε, ότι ένας νεαρός άνδρας, τον οποίο τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως τον Gerson de Melo Machado, 19 ετών, «εισέβαλε σκόπιμα στον χώρο της λέαινας» στο ζωολογικό πάρκο Arruda Camara.

«Με γρήγορο και αιφνιδιαστικό τρόπο, σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο ύψους άνω των έξι μέτρων, ανέβηκε στις μπάρες ασφαλείας, έφτασε σε ένα από τα δέντρα και μπήκε στο περίφραγμα», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωσή της.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει τη λέαινα, να βρίσκεται δίπλα στο τζάμι που τη χώριζε από τους επισκέπτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν έντρομοι τις κινήσεις του 19χρονου.

Η λέαινα τον εντοπίζει και κατευθύνεται προς το μέρος του, τραβώντας τον Machado στο έδαφος. Προτού ακόμη κατέβει από το δέντρο, το θηλυκό λιοντάρι σηκώθηκε στα πίσω πόδια και άρπαξε τον νεαρό, σύροντάς τον πίσω από θάμνους.

Αξιωματούχος των κοινωνικών υπηρεσιών στην πόλη Ζοάο Πεσόα, αναφέρει, ότι ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και υπήρχε ιστορικό σχιζοφρένειας στην οικογένεια. Ωστόσο, οι ψυχίατροι που είχαν εξετάσει τον Gerson ανέφεραν μόνο «διαταραχές συμπεριφοράς». «Ήταν προφανές ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία», δήλωσε.

Ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για την υπόθεση. Η διεύθυνση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη θλίψη της για το περιστατικό, ενώ διευκρινίζει πως η λέαινα δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, αφού δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά πριν από την εισβολή του 19χρονου στον χώρο της.

Με πληροφορίες από CBS