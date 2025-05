Brad Arnold: Ο τραγουδιστής των 3 Doors Down διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά

Ο Brad Arnold, τραγουδιστής του συγκροτήματος 3 Doors Down, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά σε τέταρτο στάδιο.

Ο 46χρονος δήλωσε σε ένα βίντεο στο Instagram ότι έχει «διαυγές κυτταρικό καρκίνωμα νεφρού που είχε κάνει μετάσταση στον πνεύμονά μου. Και αυτό είναι το τέταρτο στάδιο, και αυτό δεν είναι και πολύ καλό».

Το συγκρότημα έκανε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με κομμάτια όπως τα Kryptonite, Here Without You και It's Not My Time, και έχει πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια άλμπουμ στις ΗΠΑ.

«Τώρα, πιστεύω ότι το It's Not My Time είναι πραγματικά το τραγούδι μου», έγραψε ο Arnold στους θαυμαστές του στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Αυτή θα είναι μια μάχη, οπότε χρειαζόμαστε τις προσευχές μας, πολεμιστές!».

Στο βίντεό του, ο τραγουδιστής είπε: «Ξέρετε κάτι, υπηρετούμε τον παντοδύναμο Θεό και μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Οπότε δεν φοβάμαι. Πραγματικά, ειλικρινά δεν το φοβάμαι καθόλου. Αλλά θα μας αναγκάσει να ακυρώσουμε την περιοδεία μας αυτό το καλοκαίρι και λυπούμαστε γι' αυτό».

«Και θα ήθελα πολύ να λέτε για εμένα στην προσευχή σας κάθε φορά που έχετε την ευκαιρία και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάω να ακούσω λίγο το It's Not My Time, σωστά;».

Το διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα του νεφρού είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου στα νεφρά και το τέταρτο στάδιο είναι το πιο σοβαρό, που σημαίνει ότι έχει εξαπλωθεί σε άλλο μέρος του σώματος.

Με πληροφορίες από BBC