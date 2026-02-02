Βραβεία Νόμπελ 2026: Πότε ανακοινώνονται

Γνωστές έγιναν τη Δευτέρα (2/2) οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των βραβείων Νόμπελ για το 2026, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω των επίσημων ψηφιακών καναλιών του Nobel Prize.

Οι φετινές ανακοινώσεις αναμένονται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις 5 και 12 Οκτωβρίου και, όπως ειπώθηκε, θα «καλυφθούν» από τα διαδικτυακά κανάλια των Βραβείων Νόμπελ.

Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων έχει ως εξής:

Νόμπελ Ιατρικής / Φυσιολογίας

Η ανακοίνωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί (ώρα Ελλάδος) το νωρίτερο, από τη Συνέλευση Νόμπελ στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα.

Νόμπελ Φυσικής

Θα ανακοινωθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 11:45 το πρωί (ώρα Ελλάδος), από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Νόμπελ Χημείας

Η ανακοίνωση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, επίσης στις 11:45 το πρωί (ώρα Ελλάδος), από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Νόμπελ Λογοτεχνίας

Το βραβείο που παραδοσιακά συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 13:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), από τη Σουηδική Ακαδημία.

Νόμπελ Ειρήνης

Η ανακοίνωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος), από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Νόμπελ Οικονομίας (Sveriges Riksbank Prize)

Το τελευταίο βραβείο του κύκλου θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 11:45 (ώρα Ελλάδος) το νωρίτερο, από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Όλες οι ανακοινώσεις θα συνοδεύονται από εκτενή ενημέρωση και ανάλυση στην επίσημη ιστοσελίδα των Βραβείων Νόμπελ, ενώ, όπως πάντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται για τις πρώτες αντιδράσεις των βραβευμένων στο περιβόητο «τηλεφώνημα».