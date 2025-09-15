Βραβεία Εmmy: Θρίαμβος για Adolescence και The Studio - Αναλυτικά οι νικητές

Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το δραματικό τηλεοπτικό φαινόμενο του Netflix, “Adolescence”, το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.

Ο Owen Cooper, μόλις 15 ετών, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος ηθοποιός που κερδίζει βραβείο Emmy στην κατηγορία β' ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά. Στη συγκινητική του ομιλία, χαρακτήρισε την εμπειρία «απλώς σουρεαλιστική». Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, η Erin Doherty απέσπασε το βραβείο β' γυναικείου ρόλου, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των ερμηνειών της σειράς.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Stephen Graham, ο οποίος κατέκτησε δύο βραβεία: καλύτερου σεναρίου και πρώτου ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, ξεπερνώντας μεγάλους ονόματα όπως ο Colin Farrell και ο Jake Gyllenhaal. «Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει συνήθως σε παιδιά σαν κι εμένα», είπε, προσθέτοντας πως είναι η πιο ταπεινή στιγμή της ζωής του.

Ο Jack Thorne (αριστερά), νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Σενάριο για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία», και ο Stephen Graham (δεξιά), νικητής στην κατηγορία «Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία» και «Καλύτερο Σενάριο για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία», ποζάρουν μαζί με τον Philip Barantini (κέντρο), νικητή στην κατηγορία «Καλύτερος Σκηνοθέτης σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία» για το «Adolescence», στην 77η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Emmy / φωτ.: ΕΡΑ

Στον χώρο της κωμωδίας, την παράσταση έκλεψε η σειρά “The Studio” από το Apple TV+, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της καλύτερης κωμικής σειράς και έσπασε κάθε ρεκόρ με 13 βραβεία στην πρώτη της σεζόν – τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε κωμωδία. Ο Seth Rogen, δημιουργός και πρωταγωνιστής, απέσπασε τα βραβεία καλύτερου ηθοποιού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη. «Ειλικρινά ντρέπομαι για το πόσο χαρούμενος με κάνει αυτό», δήλωσε στη σκηνή με χιούμορ.

Η ομάδα του «The Studio» ποζάρει στην αίθουσα Τύπου με το βραβείο για την καλύτερη κωμική σειρά κατά τη διάρκεια της 77ης ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων Emmy / φωτ. ΕΡΑ

Στο δραματικό πεδίο, η σειρά “The Pitt” αναδείχθηκε καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο βετεράνος ηθοποιός Noah Wyle απέσπασε το πρώτο του Emmy για πρώτο ανδρικό ρόλο, μετά από πολλές υποψηφιότητες για το “ER”. Αφιέρωσε το βραβείο του σε όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Η Katherine LaNasa, επίσης από το “The Pitt”, κέρδισε το βραβείο β' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, σε μια απρόσμενη νίκη απέναντι σε γνωστά ονόματα του “White Lotus”.

Η Jean Smart αναδείχθηκε ξανά καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά για την ερμηνεία της στο “Hacks”, κατακτώντας το βραβείο για τέταρτη φορά. Στην ίδια σειρά, η συμπρωταγωνίστριά της Hannah Einbinder κέρδισε για πρώτη φορά Emmy στην κατηγορία β' γυναικείου ρόλου σε κωμωδία. Στην ομιλία της, η Einbinder έκανε πολιτική δήλωση κλείνοντας με το: «Free Palestine», ενώ στα παρασκήνια εξήγησε: «Είναι καθήκον μου ως Εβραία να διαχωρίσω τον εβραϊκό λαό από το κράτος του Ισραήλ».

Η Jean Smart ποζάρει με το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη σειρά Hacks, ποζάρει με το βραβείο της στην αίθουσα Τύπου κατά τη διάρκεια της 77ης ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων Emmy/ φωτ.: ΕΡΑ

Η βραδιά είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ο Javier Bardem, υποψήφιος για τη σειρά “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, μίλησε για το «καθεστώς απαρτχάιντ» του Ισραήλ, ενώ η ηθοποιός Meg Stalter εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με τσάντα που έγραφε “ceasefire!”. Και οι δύο συγκαταλέγονται στους 3.900 επαγγελματίες του Χόλιγουντ που υπέγραψαν δημόσια δέσμευση να μην συνεργαστούν με ισραηλινές κινηματογραφικές αρχές.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ φοράει κέφια καθώς φτάνει στην 77η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Emmy / φωτ.: ΕΡΑ

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Nate Bargatze άνοιξε τη βραδιά με σατιρικά σχόλια για την τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας το CBS ως “Caucasian Broadcast System”, ενώ πρότεινε ένα ιδιαίτερο φιλανθρωπικό πρόγραμμα: κάθε νικητής που ξεπερνούσε το όριο των 45 δευτερολέπτων στον λόγο του, μείωνε κατά $1.000 τη δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση. Το τελικό ποσό έφτασε τα 350.000 δολάρια, με τη συμβολή του Bargatze και του CBS.

Ο Stephen Colbert, μετά την αμφιλεγόμενη ακύρωση του The Late Show, κέρδισε το Emmy για καλύτερη talk σειρά και χειροκροτήθηκε θερμά. Ευχαρίστησε το CBS και εξέφρασε την ελπίδα ότι η late-night τηλεόραση θα συνεχίσει να ανθίζει. «Κάποτε ήθελα το show να είναι για την αγάπη», είπε, «αλλά τελικά ήταν για την απώλεια. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ περισσότερο τη χώρα μου από τώρα».

Η σειρά “Severance” κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία: η Britt Lower τιμήθηκε ως καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά, ξεπερνώντας την Kathy Bates, ενώ ο Tramell Tillman απέσπασε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου, όντας ο πρώτος Μαύρος ηθοποιός που κατακτά αυτήν την κατηγορία στην ιστορία των Emmy.

Στην κατηγορία μουσικής-ποικιλίας, η επέτειος 50 χρόνων του “Saturday Night Live” κέρδισε απέναντι σε δύο εντυπωσιακές παραγωγές: το halftime show της Beyoncé και την εμφάνιση του Kendrick Lamar υπό την παραγωγή του Jay-Z.

Ο John Oliver και το “Last Week Tonight” συνέχισαν την παράδοση, κερδίζοντας δύο ακόμη βραβεία και φτάνοντας τα 32 συνολικά.

Αντίθετα, πολλές υποψήφιες και αγαπημένες σειρές έφυγαν με άδεια χέρια, όπως το “White Lotus”, το “Only Murders in the Building”, το “Abbott Elementary”, το “The Bear” και το “Paradise”.

Οι νικητές των βραβείων Emmy 2025 είναι οι εξής:

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio

Καλύτερη limited/anthology σειρά: Adolescence

Α’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Noah Wyle (The Pitt)

Α’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Britt Lower (Severance)

Β’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Tramell Tillman (Severance)

Β’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Katherine LaNasa (The Pitt)

Α’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Seth Rogen (The Studio)

Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Jean Smart (Hacks)

Β’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Β’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Hannah Einbinder (Hacks)

Α’ ανδρικός ρόλος σε limited/τηλεταινία: Stephen Graham (Adolescence)

Α’ γυναικείος ρόλος σε limited/τηλεταινία: Cristin Milioti (The Penguin)

Reality competition: The Traitors

Talk series: The Late Show With Stephen Colbert

Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής βραβείου Emmy β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη σειρά «Adolescence».