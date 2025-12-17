Βουλγαρία: Γροθιές στη βουλή λίγες ημέρες πριν από την ένταξη στο ευρώ

Σκηνές έντονης πολιτικής σύγκρουσης, που κατέληξαν ακόμη και σε χειροδικία, εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο της Βουλγαρίας κατά τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν βουλευτές του μεταρρυθμιστικού συνασπισμού PP–DB, μιας φιλοευρωπαϊκής συμμαχίας που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια με αιχμή την ατζέντα κατά της διαφθοράς, κατηγόρησαν την κυβερνητική πλειοψηφία ότι επιχειρεί να περάσει έναν «προϋπολογισμό-κλοπή». Υποστήριξαν ότι το σχέδιο οδηγεί σε σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους και εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμους πολιτικούς στόχους ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων.

Απέναντί τους βρέθηκαν βουλευτές του GERB, του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, που κυριαρχεί επί χρόνια στη βουλγαρική πολιτική σκηνή, καθώς και του There Is Such a People, ενός λαϊκιστικού σχηματισμού που προέκυψε από τον χώρο της τηλεοπτικής σάτιρας και έχει διαδραματίσει ρόλο «ρυθμιστή» σε διαδοχικά ασταθή κοινοβούλια. Οι δύο πλευρές απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η παράταση του προϋπολογισμού είναι απαραίτητη για την καταβολή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, αλλά και για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής του εθνικιστικού κόμματος MECh, Ράντοστιν Βασίλεφ, επιτέθηκε σωματικά στον βουλευτή του DPS–New Beginning, Γκιουνάι Νταλολού, ενός κόμματος που προέρχεται από τον χώρο της τουρκικής μειονότητας και παραμένει διαχρονικά παράγοντας ισορροπιών στο κοινοβούλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση και προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Η σύγκρουση γύρω από τον προϋπολογισμό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Βουλγαρία εισέρχεται στην Ευρωζώνη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Το ύψος του ελλείμματος και η πορεία του δημόσιου χρέους βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών θεσμών, την ώρα που η Σόφια περνά σε καθεστώς πλήρους συμμετοχής στο κοινό νόμισμα.

Με πληροφορίες από Euronews