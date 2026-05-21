Βουβάλι στο Μπανγκλαντές έχει το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» και θα θυσιαστεί τις επόμενες μέρες

Πλήθη στο Μπανγκλαντές συρρέουν για να βγάλουν φωτογραφίες με έναν απρόσμενο σταρ των κοινωνικών δικτύων: ένα βουβάλι-αλμπίνο με μακριά ξανθά μαλλιά, που έχει πάρει το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» και πρόκειται να θυσιαστεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Ο ιδιοκτήτης Ζία Ουντίν Μρίντα, 38 ετών, είπε ότι ο αδελφός του έδωσε αυτό το όνομα στο βουβάλι, βάρους 700 κιλών, λόγω της πλούσιας τρίχας του, που θυμίζει την χαρακτηριστική εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο μικρότερος αδελφός μου διάλεξε αυτό το όνομα λόγω της εξαιρετικής τρίχας του βουβαλιού», δήλωσε στο AFP στο αγρόκτημά του στο Ναραγιάνγκαντζ, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Ντάκα.

Ο Μρίντα είπε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου έρχονταν συνεχώς περίεργοι επισκέπτες- χρήστες των κοινωνικών μέσων, θεατές και παιδιά-, ανυπόμονοι να δουν το φαινόμενο του διαδικτύου.

Παρακολούθησε καθώς άνδρες έριχναν ένα κουβά με δροσερό νερό πάνω στο κεφάλι του βουβαλιού, χτενίζοντας με μια ροζ βούρτσα τα ξανθά μαλλιά του, τακτοποιημένα ανάμεσα στα καμπυλωτά κέρατά του.

«Η μόνη πολυτέλεια που απολαμβάνει, είναι το μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», είπε ο Μρίντα, τονίζοντας ότι οι ομοιότητες μεταξύ του ταύρου και του προέδρου περιορίζονται στα μαλλιά.

Η γιορτή της θυσίας

Το Μπανγκλαντές, μια χώρα με 170 εκατομμύρια κατοίκους και μουσουλμανική πλειοψηφία, προετοιμάζεται για το Ιντ αλ-αντχά, την ισλαμική «γιορτή της θυσίας», που θα γιορταστεί αργότερα αυτό το μήνα.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ζώα —συμπεριλαμβανομένων αιγών, προβάτων, αγελάδων και βουβαλιών— αναμένεται να θυσιαστούν κατά τη διάρκεια της γιορτής, όταν πολλές φτωχότερες οικογένειες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να γευματίσουν με κρέας.

Ο Μρίντα είπε ότι το άγχος από τα πλήθη είχε προκαλέσει απώλεια βάρους στο βουβάλι, αναγκάζοντας την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση του κοινού.

Παρόλα αυτά, τα παιδιά συνεχίζουν να κοιτάζουν μέσα από τις πύλες για να ρίξουν μια ματιά.

Ο επιχειρηματίας Φαϊσάλ Αχμέντ, 30 ετών, ήταν μεταξύ εκείνων που κατάφεραν να πλησιάσουν και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Πραγματικά, τα χαρακτηριστικά του βουβαλιού και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παρόμοια», δήλωσε ο Αχμέντ στο AFP, αφού έφτασε με πέντε φίλους και συγγενείς για να δει το ζώο.

«Ο ανιψιός μου έκανε ένα ταξίδι μιας ώρας με βάρκα μόνο και μόνο για να έρθει να δει τον "Ντόναλντ Τραμπ"», πρόσθεσε.

Τα παρατσούκλια των βουβαλιών

Αν και το βουβάλι έχει γίνει εθνική διασημότητα στο διαδίκτυο, δεν είναι το μόνο ζωό στο είδος του με παρατσούκλι.

Μεταξύ των συντρόφων του συγκαταλέγονται ένας επιθετικός ταύρος με το όνομα «Tufan», που σημαίνει «καταιγίδα», ένα ζώο μεγαλόσωμο που ονομάζεται «Fat Boy» και ο ήρεμος «Sweet Boy».

Ένας ταύρος με «χρυσό» τρίχωμα πήρε το όνομά του από τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Νεϊμάρ.

Ο Μρίντα, ο οποίος φρόντιζε το τετράχρονο βουβάλι του τον τελευταίο χρόνο, κοίταζε με αγάπη το ζώο, που έτρωγε από ένα μπολ με ζωοτροφή.

«Θα μου λείψει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό είναι το πνεύμα του Ιντ αλ-αντχά, να κάνεις μια θυσία».

Με πληροφορίες από AFP