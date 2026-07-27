Boy George: Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο φιλοϊσραηλινό τραγούδι του – «Αηδιαστικό»

Ο Boy George, τραγουδιστής και frontman των Culture Club, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού υπέρ του Ισραήλ.

Το τραγούδι, το οποίο δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, αρνείται ανοιχτά ότι υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα. Το μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με εκθέσεις του ΟΗΕ και της Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ η διαδικτυακή αντίδραση υπήρξε ιδιαίτερα σφοδρή.

Ο Βρετανός τραγουδιστής κυκλοφόρησε το τραγούδι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ισραήλ.

Με τίτλο «Od Nirkod (We Will Dance Again)», το τραγούδι, σε ύφος reggae, δεν είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming, αλλά δημοσιεύτηκε αποκλειστικά στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Shalom».

Boy George: Ο τίτλος του τραγουδιού αποτελεί φράση που έχει συνδεθεί στενά με την επίθεση της Χαμάς

Ο τίτλος του τραγουδιού αποτελεί φράση που έχει συνδεθεί στενά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Supernova Sukkot Gathering, κατά την οποία σκοτώθηκαν 378 άνθρωποι, γεγονός που οδήγησε το Ισραήλ στην έναρξη της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Γάζα. Η ίδια φράση αποτελεί και τον τίτλο ντοκιμαντέρ του 2024 για την επίθεση.

Οι πρώτοι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν: «Εσύ λες γενοκτονία / Εγώ λέω πόλεμος / Όταν δέχεσαι επίθεση / Γι' αυτό υπάρχει ο στρατός / Γίνεται άσχημο; / Και βέβαια γίνεται / Όταν ξέρω ότι θέλεις να σκοτώσεις / Και τον τελευταίο από εμάς…». Με αυτόν τον τρόπο, το τραγούδι αρνείται ευθέως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, της Human Rights Watch και των Ηνωμένων Εθνών που καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Πρόσφατη έκθεση ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ αναφέρει ότι «οι ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας στόχευσαν σκόπιμα παιδιά από την Παλαιστίνη, με αποτέλεσμα να διαπραχθούν πράξεις γενοκτονίας και άλλα εγκλήματα θηριωδίας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη». Η έκθεση επικαλείται επίσης το συμπέρασμα της ίδιας επιτροπής από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το οποίο «το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία κατά της παλαιστινιακής ομάδας στη Λωρίδα της Γάζας», επισημαίνοντας ότι «η ένταση και η συστηματική φύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων συνεχίστηκαν, προκαλώντας πρωτοφανείς θανάτους, τραυματισμούς και ψυχικά τραύματα σε παιδιά από την Παλαιστίνη».

Σε άλλους στίχους του τραγουδιού ακούγονται οι φράσεις: «Νεαρά κορίτσια βιάστηκαν δεμένα σε δέντρα / Δολοφονήθηκαν με βαρβαρότητα / Καταδικάζετε τους Εβραίους / Με επιλεκτική μνήμη / Μουσικοί κρατούν σημαίες / Επαναλαμβάνοντας σαν πρόβατα / Προπαγάνδα που τροφοδοτείται από το διαδίκτυο / Μοιάζει τόσο αδύναμη».

'Nauseating': Boy George faces heated backlash for new pro-Israel song https://t.co/I4BHNRyHrM — euronews (@euronews) July 27, 2026

Boy George: Έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το τραγούδι δέχθηκε σφοδρή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ερμηνευτής του «Karma Chameleon» βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κατακραυγή για τους στίχους του.

«Δεν ξέρεις ότι πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σφαγιαστεί, ένας πληθυσμός έχει υποστεί εθνοκάθαρση μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, έχει καταστραφεί πάνω από το 80% των υποδομών, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και υποστεί εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη; Ντροπή σου», έγραψε ένας χρήστης του X.

Ένας άλλος σχολίασε: «Τι αποκρουστικό κομμάτι σιωνιστικής προπαγάνδας, σχεδιασμένο να δικαιολογήσει τη σφαγή περισσότερων από 80.000 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους πάνω από 20.000 παιδιά, καθώς και τη συνεχιζόμενη καταπίεση, εκτόπιση, ταπείνωση και σφαγή τους».

Άλλος χρήστης έγραψε: «Απαίσια μουσική, απαίσιος άνθρωπος. Έφτασε στο σημείο να στηρίζει μια γενοκτονία μόνο και μόνο για να πάει κόντρα, ελπίζοντας ότι αυτό θα του βγει σε καλό δεν θα γίνει. Κατέστρεψες όποια εκτίμηση μπορούσε να έχει κάποιος για σένα και απλώς έσκαψες ακόμη βαθύτερο λάκκο για τη νεκρή σου καριέρα».

Ένας ακόμη χρήστης εξέφρασε παρόμοια άποψη, γράφοντας: «Πούλησε την ψυχή του. Είμαι τόσο απογοητευμένος. Οι Ιρλανδοί συγγενείς του, που αγωνίζονταν για την ελευθερία, θα ήταν φρικαρισμένοι».

Ο Boy George στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε 15 μήνες φυλάκισης

Πολλοί χρήστες υπενθύμισαν επίσης την υπόθεση του 2007, όταν ο Boy George καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση επειδή κρατούσε παράνομα έναν άνδρα συνοδό δεμένο με χειροπέδες σε τοίχο και τον χτυπούσε με μεταλλική αλυσίδα.

Ο Boy George, ο οποίος μεγάλωσε σε ιρλανδική καθολική οικογένεια και δεν είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια τη στήριξή του προς το Ισραήλ.

Νωρίτερα φέτος, σε εκδήλωση της Eurovision στο Λονδίνο, δήλωσε: «Έχω πάρα πολλούς Εβραίους φίλους, από τότε που ήμουν 15 ή 16 ετών. Ζητούν από εμένα, ως άνθρωπο με αρχές, να γυρίσω την πλάτη στους Εβραίους φίλους μου; Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ».

Σε αντίθεση με πολλούς καλλιτέχνες που έχουν καταγγείλει τη γενοκτονία και έχουν μποϊκοτάρει το Ισραήλ, ο Boy George έχει απορρίψει τις εκκλήσεις του κινήματος Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) να μην εμφανιστεί στο Τελ Αβίβ.

Με πληροφορίες από Euronews