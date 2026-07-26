Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Πέντε ορειβάτες αγνοούνται στο όρος Ελμπρούς στον Καύκασο

Πέντε ορειβάτες από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς του Καυκάσου, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, αφού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή θύελλα, σύμφωνα με βοσνιακή υπηρεσία ορεινής διάσωσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή του βουνού.

Το υπουργείο Εκτάκτων Περιστατικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη ορειβάτες εντοπίστηκαν ζωντανοί, απομακρύνθηκαν από το βουνό και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Παράλληλα, οι σοροί δύο ακόμη μελών της ίδιας αποστολής έχουν εντοπιστεί σε υψόμετρο 5.350 μέτρων και θα ανασυρθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι έρευνες για τους τρεις υπόλοιπους συνεχίζονται, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το όρος Ελμπρούς, με υψόμετρο 5.642 μέτρα, βρίσκεται βόρεια των συνόρων της Ρωσίας με τη Γεωργία και είναι γνωστό για τις απότομες μεταβολές των καιρικών συνθηκών και τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες αναρρίχησης.

Βοσνιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα επτά μέλη της αποστολής κατάγονταν από την πόλη Ζένιτσα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι, καθώς και ένας γιατρός που εργαζόταν σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ