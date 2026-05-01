Βόρεια Κορέα: Κατακόρυφη αύξηση των εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της καραντίνας για την Covid-19

Η Βόρεια Κορέα αύξησε κατακόρυφα τον αριθμό των εκτελέσεων που διενήργησε μετά το κλείσιμο των συνόρων της κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, ανέφερε τη Δευτέρα μια οργάνωση πολιτών με έδρα τη Σεούλ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτελέσεων συνδέεται με παραβιάσεις των απαγορεύσεων σχετικά με την ξένη κουλτούρα και τη θρησκεία.

Μια έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τη Μεταβατική Δικαιοσύνη κατέγραψε 60 περιπτώσεις εκτελέσεων, στις οποίες 148 άτομα εκτελέστηκαν μεταξύ 2020 και 2024, έναντι 41 εκτελέσεων τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Τα ευρήματα βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με 880 Βορειοκορεάτες που ζουν στη Νότια Κορέα, ενώ η ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες για να χαρτογραφήσει τους τόπους εκτέλεσης. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η έκθεση δεν πρέπει να θεωρηθεί οριστική.

Αύξηση των εκτελέσεων στη Βόρεια Κορέα κατά την περίοδο της καραντίνας

Η έκθεση ανέφερε ότι οι παραβιάσεις των περιορισμών σχετικά με την ξένη κουλτούρα και τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης νοτιοκορεατικών σειρών και ταινιών, αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτελέσεων.

Πριν από τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, ο φόνος ήταν ο συχνότερος λόγος για εκτέλεση.

Ο αριθμός των εκτελέσεων για πολιτικά εγκλήματα αυξήθηκε επίσης σε 28 από τέσσερις την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με την έκθεση, καθώς ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν προσπάθησε να καταστείλει τη διαφωνία κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

Εκτελέσεις που συνδέονταν με παραβιάσεις των πολιτιστικών κανόνων σημειώθηκαν επίσης σε περιοχές του εσωτερικού της χώρας, όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές με την Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο Χιούμπερτ Λι, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης.

Η Βόρεια Κορέα έχει αρχίσει σταδιακά να ανοίγει ξανά τα σύνορά της και ενέκρινε το 2023 την επιστροφή των πολιτών της που βρίσκονταν στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα επανέλαβε τη λειτουργία των επιβατικών τρένων με την Κίνα.

Ωστόσο, ο αριθμός των Βορειοκορεατών αποστατών παρέμεινε χαμηλός στους 223 το 2025, σε σύγκριση με τους 1.275 το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας.

Η αναμενόμενη διαδοχή της κόρης του Κιμ, Τζου Άε, θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις εκτελέσεις, δήλωσε ο Λι.

«Ο αριθμός των εκτελέσεων ενδέχεται να αυξηθεί κατακόρυφα όταν πλησιάζει η στιγμή της διαδοχής της Τζου Άε, προκειμένου να απομακρυνθεί ο στενός κύκλος του πατέρα της και να διοριστούν δικοί της άνθρωποι», δήλωσε ο Λι.

Με πληροφορίες από Reuters