Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός στο αεροσκάφος που συνετρίβη ο Greg Biffle, πρώην πρωταθλητής του NASCAR

Ο θρυλικός οδηγός και πρωταθλητής του NASCAR, Γκρεγκ Μπίφλ (Greg Biffle), μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ήταν μεταξύ των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν συνετρίβη αεροσκάφος σ' ένα από τα αεροδρόμια της πολιτείας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές και το Associated Press, το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε γύρω στις 10:15 το πρωί της Πέμπτης (18 Δεκεμβρίου) στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Statesville, εν μέσω πυκνής ομίχλης. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άνθρωποι.

Την είδηση για τον θάνατο του Greg Biffle επιβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ρίτσαρντ Χάντσον, οικογενειακός φίλος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του Γκρεγκ, της Κριστίνα και των παιδιών τους. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν για να βοηθούν τους άλλους», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο Γκρεγκ Μπίφλ δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος πρωταθλητής του NASCAR, αλλά και «ένας εξαιρετικός άνθρωπος με έντονη κοινωνική προσφορά».

Βόρεια Καρολίνα: Ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 55χρονος Γκρεγκ Μπίφλ, η σύζυγός του Κριστίνα Γκρόσου Μπίφλ, η 14χρονη κόρη τους Έμμα και ο 5χρονος γιος τους Ράιντερ. Η οικογένεια ταξίδευε προς τη Φλόριντα, σύμφωνα με φίλους και τοπικά μέσα.

Την παρουσία της οικογένειας στο αεροπλάνο επιβεβαίωσε και ο στενός φίλος του Μπίφλ, οδηγός αγώνων και YouTuber Γκάρετ Μίτσελ (γνωστός ως Cleetus McFarland), ο οποίος έγραψε στο Facebook: «Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Γκρεγκ, η Κριστίνα και τα παιδιά τους ήταν σε εκείνο το αεροπλάνο. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και επέστρεφε στο ίδιο αεροδρόμιο όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Το τζετ ανήκε στον ίδιο τον Μπίφλ μέσω της εταιρείας GB Aviation Leasing.

Ο Γκρεγκ Μπίφλ υπήρξε μία από τις εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού NASCAR. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 και ανήκει στους ελάχιστους οδηγούς που κατέκτησαν πρωτάθλημα τόσο στη Busch Series όσο και στη Craftsman Truck Series, ενώ σημείωσε συνολικά 19 νίκες στην κορυφαία κατηγορία από το 2003 έως το 2016.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τα αίτια της συντριβής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα λόγω καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από PEOPLE