Bone Jovi: Η γάτα που φυλάει το Μουσείο Οστών του Μπρούκλιν

Με την έναρξη της Εβδομάδας «Πάρε το Κατοικίδιό σου στη Δουλειά», μια γάτα από το Μπρούκλιν αποδεικνύει ότι ορισμένα κατοικίδια έχουν τo δικό τους «εργασιακό πόστο».

Ο Bone Jovi είναι ο μόνιμος γάτος του Μουσείου Οστών (The Bone Museum) στο Μπρούκλιν, όπου «εργάζεται» ως ανεπίσημος φύλακας μιας συλλογής ανθρώπινων οστών και ανατομικών δειγμάτων.

Η γάτα-φύλακας του Μουσείου Οστών του Μπρούκλιν

«Έχουμε κόσμο που έρχεται στο μουσείο μόνο και μόνο για να δει τη γάτα. Έχουμε κόσμο που έρχεται στο μουσείο χωρίς καν να γνωρίζει ότι έχουμε γάτα, και φεύγει ενθουσιασμένος», δήλωσε η διευθύντρια λειτουργιών Μάσα Ποτέμκιν στο ABC News.

Ο Bone Jovi εντάχθηκε στο μουσείο αφού υιοθετήθηκε από την Best Friends Animal Society κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης υιοθεσίας τον περασμένο Ιούνιο.

«Είδαμε αμέσως τον Bone Jovi», είπε η Ποτέμκιν. «Ήταν η πιο γεματούλα και η πιο ήρεμη γάτα από όλες».

A cat named "Bone Jovi" has become something of a celebrity as the head of security at Brooklyn’s Bone Museum. https://t.co/TghsFOfESd pic.twitter.com/BK20vK5iHK — ABC News (@ABC) June 23, 2026

Το μουσείο φιλοξενεί εκατοντάδες οστά και ανατομικά δείγματα, μεταξύ των οποίων, όπως ανέφερε η Ποτέμκιν, 180 πραγματικές σπονδυλικές στήλες που οι επισκέπτες μπορούν να δουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αλληλεπιδράσουν μαζί τους ως μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Ο Bone Jovi περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του περιπλανώμενος στις αίθουσες, κάνοντας παρέα στους επισκέπτες και φυλάγοντας τη συλλογή. Φοράει ένα κολάρο σε σχήμα οστού και συχνά τον βλέπουν να παίζει με ένα παιχνίδι σε σχήμα σκελετού ψαριού.

Από την άφιξή του στο μουσείο τον περασμένο Ιούνιο, ο Bone Jovi έχει γίνει μια οικεία εικόνα για τους επισκέπτες που εξερευνούν τα εκθέματα, ακολουθώντας τους καθώς περιηγούνται στη συλλογή.

Με πληροφορίες από ABC News και Good Morning America