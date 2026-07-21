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«Βοήθεια, φτάνει»: 42χρονος πέθανε ενώ τον ακινητοποιούσαν αστυνομικοί στην Ιταλία

Το βίντεο προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις στην Μπολόνια, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τη στάση των αστυνομικών

The LiFO team
The LiFO team
ΙΤΑΛΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ Facebook Twitter
Αστυνομικοί στη Μπολόνια κρατούν τον 42χρονο Αμπντεραχίμ Φακίρ στο έδαφος / Φωτ.: Χ
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Έρευνα για τον θάνατο ενός 42χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης άνοιξαν οι εισαγγελικές αρχές στην Μπολόνια της Ιταλίας, ενώ το περιστατικό προκάλεσε διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, μαροκινής καταγωγής, ζούσε στην Ιταλία από την ηλικία των πέντε ετών και διατηρούσε μικρή επιχείρηση μετακομίσεων και καθαρισμού. Πέθανε την Κυριακή, αφού αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν σε συνοικία της πόλης.

Βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνει δύο αστυνομικούς να κρατούν τον Φακίρ στο έδαφος, ενώ διασώστες βρίσκονται στο σημείο. «Βοήθεια, βοήθεια, φτάνει», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα ο 42χρονος, προτού σταματήσει να κινείται.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί φαίνονται να δένουν τους αστραγάλους του και μόνο αργότερα να ελέγχουν, μαζί με τους διασώστες, αν δίνει σημεία ζωής. Οι εισαγγελείς ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, κάτοικοι της περιοχής είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή ο 42χρονος παρουσίαζε έντονη και επιθετική συμπεριφορά. Οι αστυνομικοί φέρονται να κάλεσαν ασθενοφόρο, να προσπάθησαν αρχικά να τον ηρεμήσουν και στη συνέχεια να χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού, προτού τον ακινητοποιήσουν για να του περάσουν χειροπέδες.

Η οικογένειά του ζητά απαντήσεις. «Η αστυνομία πρέπει να μας προστατεύει», δήλωσε η αδελφή του, Χαντίτζα, κατηγορώντας τους αστυνομικούς ότι δεν αντιμετώπισαν σωστά την κατάσταση.

Συγκρούσεις στη διαδήλωση

Το βράδυ της Δευτέρας, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μπολόνια ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του Φακίρ. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης εκτοξεύθηκαν κροτίδες κοντά σε αστυνομικά κτίρια και οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Μια ομάδα διαδηλωτών κάθισε σε πλατεία κρατώντας φωτογραφία του 42χρονου, ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά της αστυνομίας. Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία και συγκρίσεις με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση, πάντως, υπερασπίστηκε τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι όσοι επιτίθενται συλλήβδην στην αστυνομία δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στις αρχές όσο και στη Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τομάζο Φότι χαρακτήρισε «ντροπιαστικά» τα συνθήματα «δολοφόνοι αστυνομικοί» και «όλος ο κόσμος σας μισεί» που ακούστηκαν στη διαδήλωση. Την αστυνομία υπερασπίστηκε και ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Αδελφών της Ιταλίας εξήρε την «επαγγελματική συμπεριφορά» των αστυνομικών.

Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Η γερουσιαστής Ιλάρια Κούκι, της συμμαχίας Πράσινοι και Αριστερά, δήλωσε ότι την προκαλεί αποτροπιασμό η δημόσια στήριξη προς την αστυνομία μετά από μια, όπως είπε, «απάνθρωπη πράξη». Ο αδελφός της είχε πεθάνει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2009.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Φραντσέσκο Μπότσια, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εισαγάγει στην Ιταλία σκληρές πρακτικές αστυνόμευσης αντίστοιχες με εκείνες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η δικηγόρος Μπάρμπαρα Σπινέλι, που είχε γνωρίσει τον Φακίρ όταν εκείνος ανανέωνε την άδεια παραμονής του, τον περιέγραψε ως ευγενικό, μορφωμένο και απολύτως νόμιμο κάτοικο της χώρας. Όπως είπε, φοβόταν μήπως απελαθεί και εκείνη τον είχε καθησυχάσει ότι «στην Ιταλία η αστυνομία σέβεται τους κανόνες».

«Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το ξαναπώ αυτό σε κάποιον», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
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