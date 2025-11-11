Bob Vylan: Νέα ανακοίνωση της αστυνομίας για την έρευνα μετά το σύνθημα «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

Το συγκρότημα Bob Vylan που κάλεσε το κοινό να φωνάξει μαζί του το σύνθημα «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury, ερευνάται από την αστυνομία.

Σε νέα ανακοίνωσή της η Avon and Somerset Police, ενημέρωσε ότι ένας άνδρας περίπου 35 ετών προσήλθε εθελοντικά σε συνέντευξη με τους αστυνομικούς.

Το punk δίδυμο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τον Ιούνιο, όταν ο frontman, Bobby Vylan, κάλεσε το πλήθος σε σύνθημα που έλεγε: «death, death to the IDF» πάνω στη σκηνή, αναφερόμενος στον στρατό του Ισραήλ.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι είχε συμβουλευτεί την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) και είχε λάβει νομική καθοδήγηση για την υπόθεση ήδη από τον Οκτώβριο.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Ήταν σημαντικό να έχουμε πλήρη κατανόηση οποιωνδήποτε νομικών προηγουμένων - κάτι που αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Γι’ αυτό τους τελευταίους δύο μήνες ζητούσαμε πρώιμη νομική συμβουλή από την CPS. Μετά την εξέταση των συμβουλών, οργανώθηκε μια εθελοντική κατάθεση για να προχωρήσουμε την έρευνά μας… Το

περιστατικό έχει καταγραφεί ως συμβάν διατάραξης της δημόσιας τάξης, ενώ συνεχίζουμε να διερευνούμε και να εξετάζουμε όλη τη σχετική νομοθεσία. Οι εθελοντικές καταθέσεις χρησιμοποιούνται συχνά σε έρευνες, όπου το άτομο συμφωνεί να προσέλθει και η σύλληψη δεν θεωρείται απαραίτητη - για παράδειγμα, για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων. Τα άτομα ανακρίνονται υπό προειδοποίηση και έχουν τα ίδια νομικά δικαιώματα με οποιονδήποτε συλλαμβάνεται».

Η εμφάνιση των Bob Vylan στο Glastonbury μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC στο πλαίσιο της κάλυψης του φεστιβάλ, γεγονός που προκάλεσε έντονη κριτική προς τον οργανισμό. Η Εκτελεστική Μονάδα Παραπόνων του δικτύου έκρινε στη συνέχεια ότι η μετάδοση παραβίασε τα πρότυπα δεοντολογίας.

Ωστόσο, απορρίφθηκε η υποψία για παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να ενθαρρύνει ή να υποκινήσει έγκλημα. Μετά την μετάδοση της συναυλίας, το BBC εξέδωσε απολογία προς το κοινό - ιδίως προς την εβραϊκή κοινότητα- και δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα ώστε «να διασφαλιστεί η ορθή λογοδοσία». Επίσης δήλωσε ότι δεν θα μεταδίδει πλέον ζωντανά εμφανίσεις που θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Με πληροφορίες από Sky News