Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο Bob Ross θα τεθούν σύντομα σε δημοπρασία, με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα προγραμμάτων για μικρούς και επαρχιακούς δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από τις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο Ross, σταθερή παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης τη δεκαετία του 1980 και του 1990, «αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της εταιρείας Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία εξασφαλίζει ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να στηρίζει το ίδιο το μέσο που μετέφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες.»

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε σταθμούς που προβάλλουν προγράμματα της American Public Television.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σταθμούς που δυσκολεύονται να καλύψουν τα τέλη αδειοδότησης, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν δημοφιλή προγράμματα, όπως το “The Best of Joy of Painting” (βασισμένο στην εκπομπή του Ross), το “America’s Test Kitchen”, το “Julia Child’s French Chef Classics” και το “This Old House.”

Ύστερα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο κατήργησε χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισ. δολαρίων που είχε διατεθεί για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς PBS (δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο) και 246 σταθμούς NPR (δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο) να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Πολλοί ξεκίνησαν επείγουσες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό και να μειώσουν τα προγράμματά τους.

Ο Bob Ross πέθανε το 1995 από επιπλοκές καρκίνου, ύστερα από 11 χρόνια παραγωγής της εκπομπής “The Joy of Painting.” Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα προβαλλόταν σε σταθμούς σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Ο πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για τον ήρεμο τόνο και τα ενθαρρυντικά του λόγια, γνώρισε αναβίωση δημοφιλίας κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας COVID-19.

Καθώς ζωγράφιζε στον αέρα, ο Ross συνήθιζε να μιλάει για «χαρούμενα μικρά σύννεφα και δέντρα» και για το ότι «δεν υπάρχουν λάθη, μόνο όμορφα λάθη».

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία και περιλαμβάνουν τοπία με βουνοκορφές και λίμνες, χαρακτηριστικά του ύφους του. Τους περισσότερους από αυτούς τους δημιούργησε κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών εκπομπών του, μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά, δηλαδή όσο διαρκούσε ένα επεισόδιο.

Η Bonhams είχε πουλήσει τον Αύγουστο δύο πίνακες του Ross από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με θέμα βουνά και λίμνες, για 114.800 δολάρια και 95.750 δολάρια αντίστοιχα. Οι επερχόμενες δημοπρασίες των τριάντα πινάκων εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνολικά από 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Με πληροφορίες από AP News